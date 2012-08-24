IV Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдёт 24-26 августа 2012 года в поселке Крутушка близ города Казани на территории лагеря «Байтик».



В четвертый раз Фестиваль «Крутушка» соберет лучших исполнителей современной этнической музыки, самобытные этнографические коллективы из Республики Татарстан, России и зарубежья. Среди участников и гостей фестиваля легендарная тувинская группа «Хуун-Хуур-Ту», участники которой виртуозно владеют мастерством горлового пения, дуэт Сергея Старостина и Андрея Котова, группа Инны Желанной, «Nadishana-Gorelic Duo» (Германия-Польша), «Safty Magic» (Москва), татарский музыкант и певец Mubai и многие другие известные и самобытные коллективы.

Блок «Этнография» представят коллективы, участники которых являются непосредственными носителями музыкальных традиций своих народов, что в наши дни становится все большей редкостью. На Крутушке прозвучат аутентичные песни татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов и других народов Татарстана, России и мира. Специально на Крутушку уже во второй раз приедет Татьяна Лар – исполнительница фольклора ненцев из Салехарда, участники ансамбля «Сал Урал» из Уфы привезут народные башкирские инструменты, а Michal Smetanka — словацкие.

По традиции в программе «Крутушки» не только музыка. Здесь можно поучаствовать в разнообразных мастер-классах: научиться танцам разных народов, основам игры на традиционных инструментах, изготовить собственными руками изделия из глины, кожи, войлока, лозы, бересты, научиться народной росписи и даже освоить основы ковки.

Кинопоказы редких этнографических и тематических художественных фильмов, выставка работ художников и фотографов отражают еще одну грань фестиваля.

И не только «духовной» пищи можно вкусить на «Крутушке» — на глазах у зрителей по традиционному рецепту сварят кашу в деревянной бочке, всевозможные варианты выпечки разных народов здесь можно будет попробовать и научиться готовить.

В рамках детской программы московский фолькорно-музыкальный театр «Ученый медведь» сыграет специальный концерт «Музыкальные инструменты и песни народов мира», где ребята совершат настоящее музыкальное путешествие вокруг света! Также для детей – спектакль «Волшебное зеркало», вечер сказок, народные игры.

Фестиваль «Крутушка» — самое ожидаемое событие для истинных ценителей качественной этнической музыки и живого фольклорного наследия — жителей республики и многочисленных гостей из разных регионов России.

Большая фестивальная сцена, как и в прошлые годы, будет установлена на территории детского лагеря «Байтик», где проходит основная часть мероприятий «Крутушки». Чудесная природа обрамляет фестиваль: крутой берег реки Казанки, солнечная поляна и цепь незамерзающих вечно холодных кристальных «Голубых озёр», окруженных дивным густым лесом.

Для иногородних зрителей предусмотрено проживание в палаточном лагере — сразу за границей «Байтика» ближе к Казанке — или в санатории «Крутушка», заблаговременно забронировав номер.

Жители Казани имеют возможность добраться в Крутушку на автобусе №78 или дополнительных автобусах, которые будут запущены на время проведения фестиваля от остановки «Компрессорный завод». Для личного транспорта гостей будет организована охраняемая стоянка.

Организатором фестиваля выступает «Центр информационных технологий в образовании» при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Администрации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

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