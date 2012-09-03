Уже в шестой раз Международный молодежный фольклорный фестиваль восхищает и вдохновляет. Ныне посвященный Универсиаде 2013 года, он прошел в Казани с 24 по 30 августа.

В рамках мероприятия в Республике состоялись официальные встречи с руководителями делегаций, экскурсии по Казани, праздничные шествия, выезды на спортивные объекты, концертные программы, пресс-конференции.

Старт дан, или как все начиналось

21 августа в Министерстве культуры РТ состоялась пресс-конференция, посвященная VI Международному фольклорному фестивалю. Организаторы рассказали журналистам о том, как Татарстану предстоит принять гостей из 20 стран мира. Миссия не из легких, согласитесь!

Пресс-служба сообщила, что ожидается более 300 участников хореографических ансамблей из Малайзии, Тайваня, Турции, Польши, Южной Кореи, Финляндии, Аргентины, Мексики, Израиля, Индии, Северного Кипра, Греции, Латвии, Венгрии, Бразилии, Колумбии, Сербии, Хорватии, Молдавии. Возраст артистов от 16 до 24 лет. Для них Казань и Татарстан станут родным домом на неделю.

По словам организаторов, цель проведения VI Международного молодежного фольклорного фестиваля — рассказать не только о культуре своей страны, но и узнать традиции, обычаи других народов. «Концепция фестиваля следующая: каждый ансамбль привозит свой фольклор. К примеру, Корея — это огромные маски, много декораций. Главное, сделать акцент на возрождение традиционной культуры. Здесь нет тематических ограничений», — говорит Ишкузина Светлана Владимировна, директор ансамбля «Счастливое детство» и член Общественной палаты РТ.

«Фольклор не может жить далеко от народа. Участники фестиваля не профессиональные артисты, а любители. У них нет хореографического образования», — отметила Ирада Аюпова, заместитель министра культуры РТ.

У природы нет плохой погоды

В День Республики Татарстан, 30 августа, участники фестиваля дали заключительный гала-концерт. На подмостках сцены перед театром Галиаскара Камала выступили танцоры чуть ли не со всех уголков земного шара. Капризы погоды в виде моросящего дождя и порывистого ветра не помешали посмотреть концерт более сотне людей. Все зрители встречали артистов бурными овациями. Танцевальные коллективы латиноамериканских стран приятно удивили своими национальными костюмами, инструментами, и, конечно же, зажигательными движениями под живую музыку на испанский мотив.

С Днем Города казанцев поздравил и Президент республики Рустам Минниханов. Президент вручил государственные премии им. Г. Тукая: « Мы вручаем премию Г. Тукая, о ней говорить не надо. Сегодня мы будем чествовать лауреатов, показывать искусство, свое умение, красоту, самобытность. Мы гордимся нашими талантами!»

После торжественной церемонии концерт продолжился. Один танцевальный номер следовал за другим, национальные наряды с быстрой скоростью сменяли друг друга. То же самое можно сказать о музыкальном сопровождении. Что и говорить, богиня Терпсихора покровительствовала участникам фольклорного фестиваля! Все выступления прошли успешно. С уверенностью можно сказать, что еще не раз казанцы будут с восхищением вспоминать о той многообразной красоте национального колорита, которой их одарили в День Республики! Пожалуй, насыщенность VI Международного молодежного фольклорного фестиваля подобна салюту, которым завершилась череда мероприятий 30 августа.

За недельное пребывание в Татарстане участники фестиваля успели порадовать своим творчеством не только казанцев, но и жителей других районов. Так, например, были организованы концерты в Буинске, Чистополе, Зеленодольске.

Такие события, как VI Международный молодежный фольклорный фестиваль, создают теплые дружеские отношения между странами и приумножают культурное наследие. По этой причине «праздник карнавала», прошедший в нашей Республике, можно назвать одним из знаменательных событий минувшего лета.

Читателям на заметку

Организаторы фестиваля — Министерство культуры Республики Татарстан и хореографический ансамбль «Счастливое детство». Фестиваль также проходил при поддержке Правительства Республики Татарстан и Президента Татарстана.

Детский Центр «Счастливое детство» с 1999 года в Татарстане проводит фестивали народного танца. Основное направление коллектива — народный танец. Ансамбль обладатель Гран-при, Лауреаты и Дипломаты Международных фестивалей в Румынии, Греции, Турции, Чехии, Польши и других стран. Ансамбль уникален тем, что здесь обучаются дети разных возрастов от 6 до 20 лет.

Люция Кашапова

Ангелина Головатая