— шла речь под занавес уходящего года на Международной конференции под названием «Переосмысление мирового экономического порядка», которая состоялась с 29 ноября по 2 декабря 2012 г. на средиземноморском побережье в Анталии. В обсуждении вопросов — в чем причины мирового кризиса и как можно его преодолеть – приняли участие 500 человек из двадцати стран мира: экономисты и политики, философы и культурологи, педагоги, журналисты и писатели.

Идея проведения подобной конференции родилась в международной общественной организации «Платформа Диалог Евразия, которая каждые два года проводит в разных странах конференции на актуальные темы современности. Так, например, предпоследний девятый форум был посвящен семье и преодолению кризиса института семьи в современном обществе. Тема нынешнего, десятого форума хотя и касалась проблем экономических, но ее участниками были люди самые разные.

Богатство – важно, но недостаточно для благополучия страны

Как оказалось, эта тема одинаково остро волнует интеллектуалов разных сфер. Говорили о том, что причина всех экономических бед лежит в безнравственности современных рыночных законов, что современный экономический порядок исчерпал себя и пришло время переосмыслить его.

Хотя выступления докладчиков нередко изобиловали специальными экономическими терминами, тем не менее, в целом обсуждение строилось на таких всем понятных моментах, как экономика с человеческим лицом, помощь бедным, вопросы занятости, необходимость усиления духовности и т.д. Переосмысление мирового экономического порядка каждый участник конференции понимал по-своему. Благодаря этому, форуму удалось представить интересную и достаточно полную палитру мнений по заявленной теме.

Среди ученых-экономистов с мировым именем, принимавших участие в конференции, наиболее заметным стал вице-премьер по вопросам экономики и финансов правительства Турции Али Бабажан (Ali Babacan). Его по праву считают автором успешного противостояния турецкой экономики глобальному кризису, поэтому его выступления многие ждали с нетерпением. По его мнению, в основе нынешних финансовых потрясений в мире лежит безответственное поведение на рынке крупнейших мировых финансовых игроков. В частности он сказал о том, что глобальный кризис вызван прежде всего человеческим фактором. Увеличение уровня протекционизма способствует кризису. В погоне за прибылью абсолютно пренебрегаются интересы беднейших слоев населения. Призыв Али Бабажана немедленно приступить к поиску своеобразной этики экономического поведения вызвал большое одобрение уважаемой аудитории.

Характерно, еще в 1995 году папа Иоанн Павел II предупреждал о надвигающейся угрозе: «Поскольку глобализация руководствуется только законами рынка в интересах наиболее могущественных, ее последствия могут быть только негативными. Таковы, к примеру: подход к экономике как к абсолютной ценности, безработица… разрыв между бедными и богатыми, несправедливая конкуренция, которая ставит бедные нации в положение все большей униженности».

Не может не радовать, что сегодня об этом бьют тревогу серьезные ученые из Великобритании, Австрии, Китая, США, пытающиеся нащупать пути преодоления кризиса. О «закят» — мусульманской традиции делиться частью своего богатства с неимущими напомнил собравшимся влиятельный турецкий публицист Али Булач (Ali Bulaç). По его убеждению, возрождение этого религиозного канона и его широкое применение помогло бы преодолеть бедность в масштабах мира.

Очень интересным было выступление азербайджанского экономиста Шахлара Аскерова, который, говоря о неравномерности распределения прибылей в современном мире, предложил свою оригинальную формулу оценки социально-экономического развития стран. С его точки зрения, богатство – важно, но явно недостаточно для развития благополучия страны.

Профессор Инь Цзяньфен (Yin Jianfeng) из Китая обратил внимание на такую проблему, как избыток сбережений, которая, с его точки зрения, также может быть причиной глобального кризиса. По его мнению, в глобальном кризисе виноваты не продефицитные страны, а дефицитные – такие, как США, Великобритания и др. Преодолеть глобальный дисбаланс между богатейшими и беднейшими государствами мира можно будет, если только богатые страны и состоятельные граждане будут делиться частью своего богатства. А иначе вся система рано или поздно просто рухнет.















«Сегодня нужна не сила мускулов, а сила интеллекта и духа»

Выступление американского профессора Фреда Даллмайра (Fred Dallmayr) было посвящено взаимовлиянию экономики и общественной морали. По его словам, сегодня мы переживаем не просто экономический кризис, а кризис духовный. Человек мало думает о гармонии с природой. Профессор считает, что только тот, кто ищет благ для всех, получает благо для себя. Горячие аплодисменты вызвал рассказанный им случай из практики. В рамках своего исследования Фред Даллмайр проводил эксперименты в одном из африканских селений. Перед группой детей разной физической подготовки и возраста была поставлена задача – добежать до определенной отметки, где самого быстрого из них ждал приз – большая коробка конфет. Однако каково же было удивление профессора, когда самый сильный из них предпочел, взяв за руки остальных, привести к финишу всю ребячью ватагу. Ученый спросил его, почему он так сделал, тот ответил: как я могу быть счастлив, если другие отстанут. «И это во сто крат ценнее денег. Нам сегодня необходима не сила мускулов, а сила мозга, сила интеллекта и духа» – подытожил свое выступление под аплодисменты зала американский профессор.

Британец Хушманд Бади (Hooshmand Badi) сосредоточил свое внимание на эпических вопросах войны и мира: именно в мирные времена экономики стран наиболее стабильны. Остановился он и на роли образования в деле построения эффективной экономической системы. Необходимо уделять большое внимание нравственному воспитанию детей — учить их уважать других, жить в среде, свободной от зависти и ненависти, в атмосфере добра. Тогда наши дети, уже став взрослыми, смогут перенести эти поведенческие нормы на ту сферу деятельности, которой посвятят свою жизнь.

К созданию экономики, «с почтением относящейся к планете», горячо призывал американский профессор из Уилмингтонского Колледжа Стивен Пол (Steven Paul Francis Szeghi). Вот несколько интересных тезисов, прозвучавших в его докладе: религия дает понимание абсолюта жизни, единой судьбы; потребительство и материализм создают соблазн избежать ответственности за будущее.

Английский экономист Раджеш Маквана (Rajesh Makwana) остановился на самых ярких признаках мирового кризиса, таких как рост безработицы и бедность (43% людей живут меньше чем на 2 доллара в день!). Он высказал мнение, что спасение мира в умении делиться друг с другом, и назвал это главной основой глобальной экономики в будущем.

«Переосмысление мирового экономического порядка – это…»

Итак, удалось ли участникам Анталийского форума переосмыслить мировой экономический порядок?

Переосмысление, как считают ученые, это значит обезопасить мир от возможных кризисных потрясений в будущем, то есть выстроить системы национальной, региональной и общей безопасности мирового сообщества в экономической, политической, социальной и экологической сферах.

Однако во время дискуссии, развернувшейся на последнем заседании конференции, экономисты из числа участников напомнили аудитории о геополитической доминанте и транснациональном капитале, на развитие которого трудно влиять с нравственной точки зрения. Этот самый транснациональный капитал, как принято считать, противостоит национально-государственной форме организации общественной жизни и может действовать вопреки интересам того или иного государства. На него могут воздействовать только какие-то глобальные институты. И кстати говоря, о необходимости реструктуризации глобальных институтов (таких, например, как ООН), также говорилось в некоторых выступлениях. Об этом, в частности, высказывался профессор Фред Даллмайр, вице-премьер по вопросам экономики и финансов правительства Турции Али Бабаджан. Но вот вопрос: насколько в этой ситуации может быть значимой роль нравственных и духовных ценностей, которые заложены в религии, надежды на которую высказывали многие участники конференции – остается открытым.

Хотя в процессе обсуждения на многие вопросы так и не были найдены ответы, все-таки можно утверждать, что диалог состоялся. Главное, что он продемонстрировал, — в решении проблемы выхода из мирового кризиса заинтересованы многие интеллектуалы мира.

Хочется думать, что представители стран, приехавшие на форум, уехали домой с какими-то новыми идеями и готовностью лично предпринять какие-то шаги. Ведь какая бы глобальная задача не стояла перед мировым сообществом, каждый из нас ее решение должен начинать с себя.

Впервые возглавила «Платформу Диалог Евразия» женщина

Рассказ о форуме в Анталии был бы неполным, если ничего не сказать о перевыборах председателя международной общественной организации «Платформа Диалог Евразия», состоявшихся на второй день конференции. Впервые за всю историю существования Платформы, большинством голосов ее руководителем выбрана женщина – это Светлана Петровна Винокурова, первый проректор Белорусской Государственной Академии искусств, доктор философских наук, профессор. После оглашения результатов выборов очаровательной блондинке с голубыми глазами дали слово, и она поразила многих ученых мужей достаточно четким и по-мужски выверенным выступлением.

Вообще избрание женщины, к тому же ученого, занимающегося проблемами нравственного развития личности и общества, проблемами общественного мнения и ценностных ориентаций показалось символичным в свете высказанных на конференции призывов к необходимости возрождения нравственных начал в мировой экономике. Подумалось: может, действительно, мир спасет женщина?

После окончания форума автор этих строк поздравил от имени татарстанской делегации Светлану Петровну с победой и спросил: последует ли за избранием ее председателем значительное усиление женского крыла в «Платформе Диалог Евразия»? Вот что ответила Светлана Петровна: «Такое предложение делегация Белоруссии уже высказывала ранее. Действительно, среди членов Платформы больше мужчин. И мы постараемся добиться некоторого баланса. Но думаю, гораздо важнее не увеличение количества женщин в этой замечательной организации, а наша общественная активность, наша природная проницательность в видении многих важных вопросов. Будем работать».

Резолюцию Анталийского Форума на тему «Переосмысление мирового экономического порядка» можно прочитать здесь

Резеда ДАУТОВА, пресс-секретарь президента АН РТ, доцент КФУ, д.и.н.