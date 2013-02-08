11 января 2013 года в большом зале Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения президента АН РТ, академика А.М. Мазгарова.

В мероприятии участвовали Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Равиль Фатыхович Муратов, Председатель Государственного совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметшин, президент Академии наук Республики Башкортостан Рамиль Назифович Бахтизин, почетный член АН РТ, академик РАН депутат Федерального собрания (Москва) Михаил Чоккаевич Залиханов, председатель Казанского научного центра РАН, академик РАН Олег Герольдович Синяшин, представители министерств, крупных предприятий и организаций республики. На юбилейное торжество приехали гости из Москвы, регионов России и иностранных государств.

Юбилейное торжество, по пожеланию юбиляра, проходило в формате научной конференции. Тема звучала так «Региональные академии наук как новая модель организации науки в Российской Федерации». Практически все выступления, хотя и посвящались юбиляру, но так или иначе касались особенностей развития региональных академий на примере Академии наук Татарстана.

Виновник торжества, президент Академии наук Татарстана Ахмет Мазгаров – сегодня всемирно известный ученый. В 2008 году первым в России был избран вице-президентом Академии наук Исламского мира. Он – директор Волжского научно-исследовательского института, автор более 250 научных трудов и ряда изобретений, лауреат Государственных премий России и Татарстана в области науки и техники, член или руководитель многих общественных организаций, комитетов, редколлегий.

Его биография началась в 1943 году в селе Сосна Балтасинского района Республики Татарстан. В 1959 г. он поступил в Казанский химико-технологический институт. С 1965 по 1968 гг. работал на Куйбышевском заводе синтезспирта, где прошел путь от аппаратчика до заместителя начальника цеха. В 1968 году поступил в аспирантуру Московского химико-технологического института имени Д.И.Менделеева. А уже в 1972 году молодой кандидат химических наук Ахмет Мазгаров основывает лабораторию сероочистки углеводородного сырья в Волжском научно-исследовательском институте углеводородного сырья. В 1983 году защищает докторскую диссертацию, в 1985 году избирается директором ВНИИУСа. 2006 год вошел в историю Академии наук Татарстана тем, что ее президентом становится Ахмет Мазгаров.

Ведущий торжественного вечера – вице-президент АН РТ А.Л.Абдуллин отметил, что под руководством Ахмета Мазгаровича Академия наук РТ превратилась в объединяющий центр для исследовательских институтов, вузов, ряда промышленных предприятий, занимающихся проблемами социального и экономического развития нашей республики, историей и культурой татарского народа. Академия наук РТ определила свое место в мировом академическом пространстве. Все эти направления деятельности достойно возглавляет президент Академии наук Татарстана, а своими достижениями и результатами Академия наук РТ во многом обязана поддержке и помощи руководства нашей республики.

Затем слово для поздравления было представлено председателю Госсовета РТ Ф.Х.Мухаметшину. «Сегодня мы с гордостью можем сказать, что во многом те задачи и цели, которые мы преследовали, создавая Академию наук РТ, решены», — сказал Ф.Мухаметшин, отметив особую роль Ахмета Мазгаровича Мазгарова.

Председатель парламента РТ напомнил, что в послании Президента РТ Госсовету республики на 2013 год много внимания было уделено роли и месту Академии в развитии Татарстана. «По-другому и быть не может. Новые веяния, новые подходы, промышленноемкая республика, конкурентоспособность отраслей, предприятий, нашей научной общественности, которая всегда в центре внимания руководства республики», — отметил Ф.Мухаметшин.

70-летний юбилей – праздник человеческой зрелости и стойкости, мудрости и вечной юности. Это новая точка отсчета в жизни человека, время подведения серьезных итогов. Итоги своей многолетней деятельности А.М.Мазгаров озвучил несколько необычно, сделав доклад на тему с оригинальным названием «Эксперимент длиною в 70 лет». Выступление содержало большое количество интересной информации жизненного и научного характера и сопровождалось подробными слайдами. Ахмет Мазгарович вспомнил поэтапно все свои научные изыскания, начиная с темы кандидатской работы и заканчивая достижениями Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья, руководителем которого он является уже около 30 лет.

Затем слово было предоставлено президенту Академии наук Республики Башкортостан Р.Н.Бахтизину. Сотрудничество с региональными и национальными академиями занимает большое место в деятельности Академии наук Республики Татарстан. Ученые Татарстана давно сотрудничают с башкирскими коллегами, заключен Договор о сотрудничестве двух академий – Татарстана и Башкортостана. Р.Н.Бахтизин выступил на тему «Академия наук Республики Башкортостан: современное состояние и перспективы развития».

Сегодня Академия наук РТ становится все более узнаваемой в мире – в ее составе немало ученых с мировым именем. От имени почетных академиков АН РТ выступил М.Ч.Залиханов, доктор географических наук, профессор, академик РАН, депутат Федерального собрания (Москва).

Говоря об академической науке Татарстана, всегда имеются в виду две организации – Казанский филиал научного центра РАН, имеющий почти 70-летнюю историю, и Академию наук Республики Татарстан, год назад отметившую 20-летний рубеж. С избранием президентом Академии наук Татарстана Ахмета Мазгаровича контакты российских и татарстанских академиков стали еще крепче и теснее. Об этом говорил в своем выступлении председатель Казанского научного центра РАН, академик РАН О.Г.Синяшин. Он вручил юбиляру Почетную медаль А. Е. и Б. А. Арбузовых.

Поздравить А.М.Мазгарова специально приехал в этот день один из друзей и единомышленников – президент знаменитой немецкой инжиниринговой компании Lurgi GmbH («Лурги»), которая специализируется в области проектирования и строительства установок по производству продуктов нефтехимии и топлив господин Энгельманн, который также сказал в адрес юбиляра теплые слова.

О том, что современный ученый может и должен стать важным действующим лицом в реальной экономике, взявшей курс на инновационное развитие, говорил заместитель начальника департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром», доктор технических наук Н.А.Гафаров. От имени российских ученых приветствовал профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина О.П.Паренаго и др.

В адрес юбиляра пришло огромное количество поздравительных телеграмм, в том числе правительственных. На торжестве были зачитаны некоторые из них.

«Я и мои коллеги из Британского Королевского общества желаем Вам счастливого 70-летнего юбилея! – написал вице-президент Британского Королевского общества, господин Мартин Поляков — Мы высоко ценим дружественность и поддержку вашей Академии»; «Являясь членом научного центра РАН и Совета РАН по координации деятельности региональных отделений, Вы активно участвуете в интеграционной деятельности двух академий» — Вице-президент Российской Академии наук, академик Г.А.Месяц.

К 70-летию академика А.М.Мазгарова была издана книга «Дорогой созидания», в которой собраны воспоминания и статьи друзей, коллег и учеников Ахмета Мазгаровича, отражены основные этапы пути становления и развития видного организатора науки и большого ученого.

Резеда ДАУТОВА,

пресс-секретарь президента АН РТ, доцент КФУ, д.и.н