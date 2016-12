Английский язык в современном мире без сомнения можно назвать международным. Его знание необходимо в школе, работе, общении и все чаще — в повседневной жизни. Свободное владение иностранным языком воспринимается как должное и не вызывает удивления у окружающих. Но одно дело — говорить на английском, а другое — на нем же петь. Важны не только произношение, уровень, понимание, но и голосовые данные, а также актерские способности. Демонстрировали и оценивали таковые 6 февраля в КСК КФУ «Уникс». Вот уже 13 лет подряд только лучшие из лучших среди студентов принимают участие в фестивале английской песни, который успел стать доброй традицией университета.



Концерт открыл потрясающий номер в духе «Мулен Руж». Красавицы с обворожительными улыбками в блестящих черных нарядах ослепили своим танцем всех присутствующих. Если за пять минут до начала конкурса зал был полон только на половину, то уже после первого номера заметили лишь несколько свободных мест. Весь вечер шутили и заряжали энергией зрителей ведущие — Эльдар и Сабина (студенты Института Востоковедения).

Гости фестиваля — студенты, болевшие за друзей на сцене, преподаватели английского языка и учащиеся из зарубежных стран. Последние с особым увлечением наблюдали за шоу, зачастую не скрывая эмоций. Так, парень на втором ряду громко аплодировал и восклицал: «Nice! Wonderful!»

От Adele до Whitney Houston

Искренняя поддержка и одобрение со стороны зала помогали конкурсантам. Некоторые поражали профессиональным вокалом, кто-то цеплял зрителей экспрессивностью выступления. Но ни один номер не был похож на другой. Запоминающимися стали выступления самобытного коллектива «Animal‘s ear», Нуриевой Регины и Бидаевой Арины с песней «Mama mia». Пестрыми костюмами и фантастической энергетикой девчата завоевали расположение зрителей. Многим девушки и их подтанцовка подарили позитивный настрой на весь вечер!

Среди сольных номеров впечатлили выступления Ксении Павловой («Hallelujah»), Румии Ахмадиевой («Impossible»), Фариды Гафаровой («I believe I can fly»), Зарины («Skyfall»), а также Тамары Ивановой с песней из репертуара легендарной певицы Whitney Houston «Run to you».

Главной интригой фестиваля стало объявление победителей

Творческие судьбы студентов в тот вечер вершило жюри. 1 место присудили Регине Салимулиной (конкурсантке из Зеленодольска), 2 место занял Дамир Абдуллин с трогательной композицией «Mama». А 3 место присуждено Анне Павловой.

В номинации «лучшая группа» победили «креативщицы», одетые в стиле диско — Регина Нуриева и Арина Бидаева.

Лучшей солисткой признана Анастасия Козлова, исполнившая пронзительную песню «Hurt».



И, наконец, гран-при фестиваля был присужден Фариде Гафаровой за лирическое исполнение песни «I believe I can fly».



Победителям вручили призы и почетные грамоты. «Мы рады были видеть вас сегодня здесь! Все ребята молодцы, и каждый из них уже победитель, но кому-то сегодня повезло чуть больше. Спасибо за поддержку. Надеемся, что и дальше вы будете радовать нас своими талантами, а фестиваль проживет еще долгие годы!» — поблагодарила студентов член жюри.

Динамичная и веселая песня группы Supergrass «We are young» в исполнении всех участников завершила фестиваль английской песни.

Конечно, каждого из конкурсантов хотелось бы поощрить за упорство, любовь к искусству и английскому языку! Но разве репетиции, зрительские овации, минуты славы — не награда? К тому же знание — это самый лучший подарок. Надеемся, английский подарил фестивальщикам новые знакомства, радостные впечатления и большой стимул для будущего изучения этого иностранного языка и других!





Ангелина Головатая, Люция Кашапова