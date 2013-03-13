Драматург, режиссер, актер, писатель и просто талантливый человек – Евгений Гришковец представил казанской публике свой новый моноспектакль «Прощание с бумагой».

Премьера состоялась в сентябре прошлого года, работа, над которой продолжалась в течение двух лет. По словам самого актера, этот спектакль посвящен прощанию человечества с бумагой как с образом жизни.

Мы понимаем, что книги, газеты, журналы постепенно уходят из нашего обихода. И на смену им приходят новые электронные носители – более функциональные, менее объемные и удобные в использовании. Так как ремесло журналиста всегда было связано с бумагой, то корреспондентка «Dakazan» решила попрощаться с «электронными друзьями» и погрузиться в воспоминания ушедшей эпохи.

Несмотря, на морозную погоду для марта к семи часам в Театре им. Г. Камала стали собираться поклонники творчества Евгения Гришковца. Казанцы с нетерпением ждали начала театрального действа. Зрительный зал был переполнен. Евгений Гришковец и «Прощание с бумагой» собрали аншлаг. И вот, в зале погас свет, а на сцене появился сам драматург. Перед началом спектакля Гришковец заявил, что это также премьера и для его дочери – Наташи Гришковец. В постановке она исполняет архангелогородскую народную песню, ставшую музыкальной темой спектакля. Традиционное обращение с просьбой выключить мобильные телефоны никого не удивило. Мило пошутив с публикой, режиссер удалился, чтобы вернуться к зрителям уже в актерском образе.

«»Навсегда» и «никогда», казалось бы, два простых слова, которые мы ежедневно употребляем в общении с друзьями, родными, незнакомыми людьми. Два слова, которым мы так мало придаем значения», — так началось двухчасовое «Прощание с бумагой», пролетевшие в две минуты. Актер напоминает, что эти слова могут носить как положительный, так и отрицательный оттенок. «Мы расстаемся не с бумагой, а с образом жизни. Навсегда. Но никогда не забудем шелест газет. Навсегда останется в памяти промокашка, которую лет тридцать назад вкладывали в тетрадь. Никогда мы уже не будем писать чернилами…»

Простые истины, о которых говорит Гришковец, касались хотя бы раз в жизни каждого человека. Это часть нашего общего опыта, которая всем близка и понятна. Мы забыли, какие ощущения, эмоции вызывают письма, телеграммы, записки, потому что жизнь современного человека состоит из компьютера, электронной почты, смс-сообщений…

Пьеса реалистична, потому что автор для монологов многое взял из собственной жизни и личных наблюдений. Например, история с роддомом. Евгений Гришковец показал записку, которую 17 лет назад написал для своей жены, подарившей ему дочь. Это послание он до сих пор хранит в коробочке с остальными памятными вещами. А после рождения сына написал смс. Но ни телефона, с которого оно было отправлено, ни сообщения уже не сохранилось… «Мы теряем память», — сетует актер. Далее актер размышляет о том, как люди забывают почерки родителей, возлюбленных. «По почерку мы могли определить характер, настроение человека». А сегодня мы уже забыли, когда в последний раз опускали письмо в почтовый ящик, или что-то печатали на машинописной машинке. Это уже никого не удивляет. Не удивляет и то, что на улице не встретить спешащего человека с тубусом в руках. Вместо этого у парнишки новомодный «гаджет» с доступом в Интернет.

Евгений Гришковец много лет радует театральную публику своими постановками, актерской игрой, талантом и искренностью. Каждую пьесу на сцене он исполняет лично, без партнеров. Актер будто заново переживает самые важные моменты жизни. Минимум декораций. Только письменный стол, заваленный различными предметами, стул, торшер, пять дверей на заднем фоне и воспоминания, уносящие в эпоху письма… Ностальгия по прошлому: «бумажной» жизни, хорошему, привычному, такому знакомому оказались казанским зрителям очень близки. В торопливом рассказе каждый обнаружил частичку своего жизненного эпизода. Именно это цепляет за душу. Актер своим театральным действием, наполненным комизмом и драматизмом то вызывал смех, то погружал в далекие воспоминания собравшуюся публику.

И как же без общения с аудиторией. Во время своего монолога Гришковец постоянно обращал внимание на зал и несколько раз прерывал рассказ. «Такой маленький мальчик, а уже в театры ходит. Хорошо поспать, когда дяденька усыпляющее бормочет со сцены». Иронично актер отшутился и по поводу фотосъемок во время спектакля: «Не фотографируйте, а то я буду думать, как бы красиво получиться в кадре».

Несмотря на небольшие замечания, зрители с восторгом рукоплескали маэстро и с улыбкой на лице покидали кулуары театра.

Люция Кашапова

Фото: news.vse42.ru, vk.com