23–24 мая 2013 г. в Казани будет проходить

Международная научная конференция

«Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока».

Организаторы

Казанский (Приволжский) Федеральный университет,

Академия наук Республики Татарстан

Российский исламский институт

Работа конференции планируется по четырем сессиям:

I — «Теория и методология изучения межцивилизационного диалога как фактора устойчивого развития общества»;

II — «Политико-правовое регулирование социокультурных процессов и межконфессиональных отношений»;

III — «Социокультурный потенциал традиций межконфессонального диалога: опыт и проблемы реализации»;

IV — «Этнокультурные и богословско-теологические основания этноконфессиональных отношений».

Сессии будут проходить в залах Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35).

25 мая участники симпозиума отправятся на экскурсию в Булгары и Свияжск.

программа_конференции_ 23-24_мая_2013

