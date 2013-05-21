23–24 мая 2013 г. в Казани будет проходить
Международная научная конференция
«Социокультурный потенциал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского Востока».
Организаторы
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
Академия наук Республики Татарстан
Российский исламский институт
Работа конференции планируется по четырем сессиям:
I — «Теория и методология изучения межцивилизационного диалога как фактора устойчивого развития общества»;
II — «Политико-правовое регулирование социокультурных процессов и межконфессиональных отношений»;
III — «Социокультурный потенциал традиций межконфессонального диалога: опыт и проблемы реализации»;
IV — «Этнокультурные и богословско-теологические основания этноконфессиональных отношений».
Сессии будут проходить в залах Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского (ул. Кремлевская, 35).
25 мая участники симпозиума отправятся на экскурсию в Булгары и Свияжск.
программа_конференции_ 23-24_мая_2013