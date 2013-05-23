Турецкий кинематограф продолжает гостить в столице Татарстана. Фестиваль «Дни турецкого кино в Казани» открылся 18 мая и пройдет в кинотеатре «Мир». Третий день начался с показа фильма «Осень» (Sonbahar).

Эта кинокартина — дебют режиссер Озджана Алпера и, надо признать, удачный. В 2008 году «Осень» была удостоена многих наград, к примеру «Серебряного Прометея» в Тбилиси и «Золотого кокона» в самой Турции. «Новый голос турецкого кино», так называют Озджана Алпера, снял драму о любви, возвращении к жизни и смерти. Именно через эти три испытания проходит главный герой фильма — Юсуф.

Зрители наблюдают за судьбой Юсуфа по его освобождении из тюрьмы. По документальным кадрам, которые, на мой взгляд, являются интересным приемом, в зале догадываются о прошлом Юсуфа. Впрочем, по мере развития сюжета режиссер с помощью воспоминаний героя, его встреч со знакомыми и редких разговоров подтверждает предположения.

Юсуф, отбывший десятилетнее заключение, был осужден за политические взгляды. Борьба героя и мечты привели его в тюрьму. Так были отняты лучшие годы жизни и здоровье… В родную деревню он возвращается с разрушенными легкими и поломанной судьбой. Кажется, возвращается умирать. Осознают это и зрители, и Юсуф. На вопросы матери он не находит ответов. Больше отмалчивается, ведь понимает, радость ее не будет долгой. Рок, забравший у нее сына 10 лет назад и вернувший сейчас, снова отнимет, и на этот раз навсегда…

Попытки Юсуфа жить в нормальном мире поначалу безуспешны. Ночные кошмары, тюремное прошлое преследуют его. Каркающая ворона, не раз появляющаяся в кадре, будто бы напоминает, что смерть близка. За 10 лет отсутствия изменилось многое. Любимая вышла замуж, не дождавшись, друзья создали семьи, умер обиженный на Юсуфа отец. Стоит ли начинать жизнь, когда скоро умирать?

Оказывается, стоит! Случайная встреча с грузинкой Элкой, матерью-одиночкой, читающей русские романы, потерявшей себя, перерастает во взаимные чувства. Любовь возвращает Юсуфа к жизни. Зрителям кажется, что главный герой сможет выздороветь, он победит смерть и завоюет счастье! Думаю, начинает верить в это и Юсуф. Его бунтарский дух оживает, он снова верит в мечту и делает загранпаспорт, чтобы уехать с Элкой в Батуми.

Но злой рок не обмануть, усилия главного героя остаются тщетными. Любовь покидает Юсуфа, с приходом зимы он погибает. Погибает как романтический герой, так и не нашедший себе места среди людей, но проживший осень, сравнимую из-за любви и мук с несколькими годами. «Анархист», «сумасшедший», «ты словно вышел со страниц русских романов» — так называют Юсуфа на протяжении всего фильма. А он принадлежит к числу тех, кому посвятил свою ленту Озджан Алпер. Слова «Замечательным детям будущего времени, постоянно бегущим за своими мечтами» завершили показ.

Озджану Алперу удалось снять фильм, который даже не смотришь, а созерцаешь. Все 100 минут меняется «картинка». Горы, деревня, заснеженные степи… Даже вид из окна неописуемо красив. Операторская работа заменяет тысячи слов. Выразительна и музыка, особенно в финале. Конечно, «Осень» стоит посмотреть, чтобы почувствовать трагизм отдельного человека, увидеть красоты души и природы, а также узнать о драматических моментах в истории Турции.

Ангелина Головатая