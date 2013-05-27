Турецкая культура в Татарстане! С 18 по 24 мая в кинотеатре «Мир» прошел фестиваль «Дни турецкого кино в Казани».

В рамках фестиваля казанцам показали картины турецких режиссеров, прошли творческие встречи со студентами, мастер-классы и, конечно, обсуждения самих фильмов с режиссерами.

Подобный фестиваль – прекрасная возможность поближе познакомиться с культурой, традициями турецкого народа, понять, что чувствуют герои. Прожить два часа с историей, которая западает в сердца зрителей.

Прошлые обиды…

Фестиваль открыл фильм «Мой отец и мой сын», режиссера Чаган Ырмака. Эта простая история, которая никого не оставит равнодушным. После просмотра фильма хочется кричать, плакать навзрыд. В нем повествуется о сложных взаимоотношениях разных поколений – отца и сына. Казалось бы, избитая тема заиграла новыми красками. Режиссер очень точно уловил драматизм ситуации.

Немного о сюжете фильма… Действие картины начинается с военного переворота в Турции 80-х годов. Главный герой – Садык, как и многие молодые люди того периода, изучал журналистику, был анархистом. Но за свои политические взгляды поплатился. Годы пыток в тюрьме сказались на его здоровье. Жена Садыка умерла во время родов, оставив ему крошечного Дениза. Мужчина отправляет сына на ферму к своим родителям, с которыми не разговаривает уже много лет. Поэтому судьба маленького Дениза очень трагична.

Многие моменты фильма мы видим глазами ребенка. Его чувства и мысли – реалистично показаны.

Отметим, что все события происходят на фоне потрясающего деревенского пейзажа. Показан быт простого турецкого народа. Эта сложная история рассказана настолько простым языком, что, конечно, оставила отклик в сердцах зрителей.

А было ли чудище?

В день открытия фестиваля турецкие режиссеры приветствовали зрителей на сцене кинотеатра «Мир». Первым слово взял Генеральный консул Республики Турции в Казани Сабри Тунч Ангылы:

— Хочу выразить благодарность организаторам, всем тем, кто принял участие в создании фестиваля. Наши народы близки, между ними много общего. Этот фестиваль позволит вам познакомиться с нашей культурой поближе.

Фестиваль организован по инициативе Министерства культуры Республики Татарстан, Генерального консульства Республики Турция в Казани. Также в этот вечер гости получили памятные подарки.

Фильм Аталая Ташдикена «Моммо чудище» вызвал бурные обсуждения в зале. Сам режиссер, который специально приехал в столицу, чтобы представить свой фильм, рассказал об идее, создании и съемках кинокартины.

«Моммо чудище» — это драматическое кинопроизведение, основанное на реальных событиях. Трогательная, простая история двух детей, девятилетнего Ахмета и его младшей сестры Айше. Для нее он и мать, и отец, и мудрец… Кажется, что храбрый Ахмет ничего не боится. Но он такой же маленький ребенок, со своими страхами, обидами. Волею судьбы дети были разлучены – Айше отдали в другую семью.

Так как этот фильм показывает реальную жизнь главных героев, многих в зале интересовало, как сложилась дальнейшая судьба детей? Господин Ташдикен рассказал, что через восемь лет брат с сестрой все-таки встретились. Жизнь их сложилась благополучно. Но пережитые испытания не прошли для них бесследно.

Главная идея фильма, по словам режиссера – это показать, насколько важны родственные связи. Для турецкого кинематографа тема семьи, братства является одной из ключевых. И Аталай Ташдикен через судьбы этих детей, которые не могут играть не искренне, затронул очень важную тему – тему сиротства.

Также режиссер поделился планами на будущее, и пообещал следующей кинокартиной рассмешить зрителей.

За неделю киноманы смогли посмотреть и оценить по достоинству и другие киноленты:

«Пять времен», «Не те четки», «Когда я скажу «ноль», «Не сходи с ума».

Неделя без голливудских блокбастеров. Такое «кино не для всех» оставило у казанских зрителей самые положительные эмоции.

Люция Кашапова