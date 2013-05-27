22 мая в кинотеатре «Мир» почти полный зал зрителей собрал фильм «Не те четки» (Uzak ihtimal). За 5 дней фестиваль «Дни турецкого кино в Казани» снискал своего зрителя, в том числе благодаря творческим встречам с режиссерами после сеансов. На обсуждении можно поговорить о картине, подискутировать о сюжете, задать вопросы создателю фильма и получить на них ответы. Все это случилось и в минувшую среду.

По небольшому совпадению «Не те четки», как и «Осень», о которой мы рассказывали ранее — первая работа Махмута Фазыла Джошкуна. Дебют состоялся в 2008 году. За это время драма была показана на 60 фестивалях. «Не могу сказать, что фильм завоевал много зрителей, но у него есть своя аудитория», — заметил режиссер Махмут Фазыл Джошкун.

Назначение Мусы муэдзином и переезд в Стамбул — отправная точка в этой истории. Небольшая перемена в жизни религиозного и честного мужчины принесет с собой целую цепочку событий, развивающихся стремительно и порой неожиданно. Однако нет никаких резких переходов и сюжет увлекает зрителя. Новая квартира, новая соседка Клара, новый знакомый Якуп…

Муса влюбляется и сам не замечает, как становится связующим звеном между двумя судьбами. Непредсказуемость в фильме, равно как и в жизни, рушит планы. Остаются мечты. Клара — христианка, приемная дочь монашки. Якуп — букинист, родной отец Клары. Так католические четки, потерянные однажды Кларой, но возвращенные Мусой, влияют на ход жизней всех троих героев.

«Я хотел создать историю о невозможной любви», — рассказал зрителям режиссер фильма. Конечно, Махмуту Фазылу Джошкуну это удалось. Но отдельной высокой оценки стоит место действия, а именно Стамбул, район Галаты. За ее отражение в кинокартине поблагодарил режиссера и вице-консул Турецкой Республики в Казани Осман Гектюрк. «Мы вспомнили о Галате, когда задумывали фильм. В этом регионе проживают не только мусульмане. В архитектурном плане район Галата тоже очень красивый. Не хотелось использовать шаблонный Стамбул, изображенный на открытках», — объяснил выбор места съемок Махмут Фазыл Джошкун.

Режиссер признался, что считает себя и свое творчество продолжением нового поколения в турецком кино. Из новых русских фильмов Махмут Фазыл Джошкун, к сожалению, ничего не смотрел, но знаком с периодом советской кинематографии и выделяет в нем Андрея Тарковского.

Пожалуй, уникальное сочетание непредсказуемости, легкости, деликатности , трогательности и в то же время драматичности делает фильм «Не те четки» непохожим на другие. При этом зрителей финал картины расстроил. В зале по окончании киноленты слышалось «Почему вы не спасли своих героев?», «Это реальная история?», «В конце нет надежды на будущее!»

Махмут Фазыл Джошкун постарался ответить на все вопросы и высказал свое мнение: «Основная идея — невозможность любви, поэтому даже не думал о другом финале. Я не хотел превращать фильм в мелодраму, так как не являюсь чувствительным человеком и не люблю эмоциональность.»

Несмотря на это, многие из зрителей уловили переживания главных героев и сочувствовали им во время просмотра, а, возможно, и после. Не исключаю, что кто-то до сих пор вспоминает слезы в глазах Мусы и вместе с ним жалеет о несбывшемся. По «Осени» и «Не тем четкам» можно уже судить о современном турецком кинематографе как о явлении. Впрочем, составить полное впечатление поможет драма «По дороге в школу» Орхана Эскикея и Озгюра Догана, которая закроет фестиваль «Дни турецкого кино в Казани».

Ангелина Головатая