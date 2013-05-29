12 апреля 2011 года мир праздновал 50-летие со дня первого полета человека в космос. К этой памятной дате планировался выход фильма «Гагарин. Первый в космосе». Увы, в связи с организационными делами премьера задержалась. Однако уже этим летом россияне смогут посмотреть кино о человеке-легенде на большом экране. Первыми до официальной премьеры «Гагарин. Первый в космосе» оценили журналисты на пресс-показе, организованном 28 мая в кинотеатре «Родина».

Как вы уже догадались по названию, фильм рассказывает о жизни Юрия Гагарина. Кинокартина автобиографична и, к счастью, построена не по прямой линии «детство-отрочество-юность». Тем более, что личность первого космонавта, как и его судьба, ни в какие рамки не вписывается. Частые воспоминания Юрия Гагарина, роль которого исполняет Ярослав Жалнин, переносят нас в прошлое советского летчика-космонавта. Маленький Юра провел детство в оккупации, и он, и его родные пережили тяжелые военные времена. Возможно, эти события оставили отпечаток на детской душе и одновременно закалили будущего героя. Такого же мнения придерживается продюсер фильма Олег Капанец.

Главная особенность драмы «Гагарин. Первый в космосе» — раскрытие зрителю Юрия Гагарина как человека. Каким он был в коллективе, семье, а главное — с самим собой? На все эти вопросы вы найдете ответы в фильме. Кстати, сценарий «Гагарин. Первый в космосе» — единственный, на который дала согласие семья Героя Советского Союза. «Цензуры абсолютно никакой не было. Возникали лишь споры по отдельным сценам, обсуждения. Родных тронула эта картина», — рассказывает Олег Капанец.

Трогательной киноработа режиссера Павла Пархоменко показалась и большинству зрителей в зале «Родины». Некоторые зрители благодарили за воссозданную в фильме атмосферу праздника 12 апреля 1961 года. Отмечали удачный актерский подбор в случае с ролями Валентины Гагариной, Андрияна Николаева, Алексея Леонова. Те, кто застал и помнит первый полет человека в космос, получили во время просмотра ностальгические положительные эмоции.

Запомнились эпизоды о дружбе летчиков-испытателей, переросшей в соперничество. Все понимали, что в космос полетит один, этот счастливчик и станет первым! Никто уже не вспомнит вторых, третьих, десятых… Есть только он, лучший! Но каково это — быть первым?

Исключительность Юрия Гагарина на фоне остальных претендентов полететь в космос выражена в его характере, ценностях и человеческих качествах. «Два поколения выросли на заимствованных героях. Так мы можем потерять самоидентичность нашей нации, ведь у нас нет связи между поколениями. Наше кино — попытка ее восстановить. К сожалению, современные дети относятся сочувственно к родителям, родившимся в СССР. А ведь мы живем не в разных странах. Трагическая ошибка так думать!» — делится продюсер фильма.

Таким образом, «Гагарин. Первый в космосе» не просто автобиографическая драма. Кино имеет четкий посыл. Более того, оно создано, чтобы решить определенный круг проблем. Конечно, «Гагарин. Первый в космосе» — продолжение серии «жизнь замечательных людей» в кинематографе. «Но с точки зрения масштабности не могу поставить Гагарина рядом с Высоцким и Харламовым. Наше кино особенное. Мы делали его, не подыгрывая зрителю, а честно, с уважением к героям. Зритель сам поймет атмосферу, он ответит на все вопросы, которые мы поставили», — считает Олег Капанец.

Важно, что «Гагарин. Первый в космосе» не только дает ответы, но и задает вопросы. В чем уникальность Юрия Гагарина? Через что прошел он и другие 20 кандидатов? На экране вы увидите и большие физические нагрузки, и грандиозное внутреннее напряжение внутри героев. Казалось бы, разве возможна поддержка при подобном противостоянии? Возможна, и это доказывают отношения между Германом Титовым и Юрием Гагариным, выстроенные в фильме.

Над кинокартиной «Гагарин. Первый в космосе» работали три года. Съемки проходили под Тверью, в Евпатории, Москве и Подмоковье. Воссоздать реальную атмосферу стало возможным благодаря немалому количеству информации. «В этом смысле нам было легко работать. Хотя есть и выдуманные линии в художественном плане, не только исторические. Биография и первый день совпадают с реалиями. Выдумывать надо тогда, когда нет материла, а мы разобрались», — убеждает Олег Капанец

«Наше кино о человеке, которого полюбил весь мир! Герман Титов переживал, что он не полетел первым, а в конце жизни сказал: «Правильно, что выбрали Юрку. Так, как его, мир бы меня не полюбил». Даже читая субтитры во время просмотра, люди плакали. Это означает, что фильм воспринимается по-настоящему, по-человечески. Надо напоминать о переходящих ценностях и хранить их», — добавляет продюсер.

Составить собственное мнение и прикоснуться к личности первого космонавта, как приблизился Юрий Гагарин к далеким звездам в 1961 году, вы, уважаемые зрители, сможете с 6 июня. Приятного просмотра, помните героев!

Ангелина Головатая