Приглашение на театральный праздник «Науруз»

Опубликовано 05 июня 2013

3 июня запомнился большинству людей как день тяжелый или жаркий, некоторым же не показался примечательным вовсе. Однако для тех, кто знает об ХI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» и участвует в нем, в минувший понедельник наступил настоящий праздник… Праздник театрального искусства! Принято считать, что театр начинается с вешалки. «Науруз» же  начался с пресс-конференции, продолжился рядом спектаклей, а также торжественным открытием, пройти мимо которого невозможно.  Звучали поздравления как от членов жюри, гостей, участников фестиваля, так и в их адрес. С дружеских слов и приветствий началась церемония открытия фестиваля «Науруз» на большой сцене Татарского Государственного академического театра имени Г. Камала.

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«Науруз» — это праздник солнца, праздник тепла, праздник любви! Тепло своих сердец и свою любовь будут дарить вам в течение 5 дней лучшие театры тюркских народов мира. Добро пожаловать!» — с улыбками на лицах заявили ведущие вечера.

Полному залу зрителей они рассказали и об истории  тюркоязычных народов, составляющих порядка 170 млн. человек во всем мире, и о том, что их связывает.  Вы не ошибетесь, если подумаете о языке, истории и  культуре как  скрепляющих узах. «Но есть еще одно явление, объединяющее всех нас — это, конечно же, «Науруз».  А театр — это язык, который гарантирует полное взаимопонимание между представителями родственных, но все же неповторимых культур.» Сильные слова и яркое начало!

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Продолжила устную торжественную часть церемонии заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.  Она зачитала приветствие Президента РТ  Рустама Минниханова,  в  котором он выразил гордость тем, что у истоков «Науруза» стоял режиссер-реформатор, выдающийся соотечественник — Марсель Салимжанов.  Президент подчеркнул знаковость события, выраженную в гуманизме и дружеском соревновании. «Уверен, что «Науруз» раскроет новые таланты и будет способствовать налаживанию новых творческих связей. Желаю всем участникам театрального фестиваля вдохновения, театральных успехов, а всем поклонникам — истинного наслаждения от общения с прекрасным и вечным искусством!» Слова  Президента РТ Римма Ратникова дополнила благодарностью в адрес Министерства Культуры РТ, Министерства Культуры РФ, которые поддерживают фестиваль. «Спасибо» было адресовано и Союзу Театральных деятелей Татарстана и России, Международной организации «Тюрксой» и «нашему прекрасному театру, где началась церемония открытия».

науруз-3 Вслед за Риммой Ратниковой на сцену в качестве артистов вышло вокальное трио «Дольче Вита».  Звонкие и высокие голоса певиц в сочетании с красивым татарским языком покорили публику! Следующим торжественное слово взял генеральный директор Международного института театра при Юнеско — Тобиас Бионконе.  С помощью переводчика он выразил радость и признательность в связи с приглашением на театральный фестиваль. «Для меня честь посетить «Науруз», до этого не слышал о Казани, встреча с ней меня восхитила. Жду очень многого от фестиваля.» Далее Тобиас Бианконе поделился  задачами института  театра при Юнеско.  Его цели —  артистичность, образование, гуманизм.  Особенно важным для института является воспитание всех людей, взаимодействующих в театральном представлении. «Исполнительские искусства могут добиться большего, могут собрать людей вместе, а также развивать город, страну и помогать», — убежден Тобиас Бианконе.

СтепанидаПродолжило праздничную церемонию фестиваля выступление Степаниды Борисовой, почетной гостьи и народной артистки России. Словно ворожея она околдовала зал своим пением. Все присутствующие слушали Степаниду Борисову очень внимательно.

Чередование творческих номеров и официальных представлений повторилось. На этот раз зрителей и участников фестиваля познакомили с критиками из Москвы,  Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Будапешта и стран тюркского мира. Слово было дано председателю коллегии критиков —  Ирине Мягковой. «Пристально слежу за тем, как развиваются события на «Наурузе» и вижу, что с каждым разом фестиваль становится все больше, крепче, серьезнее и уже объединил практически все тюркские народы праздником. Не останавливайтесь.  Пусть другие государства и народы войдут в этот фестиваль! Желаю Казани провести фестиваль всего мира. И пусть на нем со временем побывают пришельцы из космоса!» — шутливо закончила речь Ирина Мягкова.

Разбавило юмор выступление оригинальной этно-рок группы  «Аргамак» из Уфы. В песне удачно были использованы национальные инструменты и элементы современной музыки. После башкирских музыкантов на  сцену вышел главный режиссер театра им. Г.Камала Фарид Бикчантаев. «Наконец-то мы вместе здесь собрались! Прошел год, мы уже успели соскучиться, привыкнуть друг к другу. Мы уже друзья. Фестиваль — это всегда неожиданность и открытие. Хорошо, что та программа, которую мы задумали, исполняется. Хоть мы не соревнуемся, не общаемся, но находимся в процессе. Убежден, что процесс нескончаем, как сам театр.  Мы все разные, этим и интересны, только таким образом сумеем удержать огромную самобытность», — трогательно произнес Фарид Бикчантаев.  Позже Фарид Бикчантаев предложил почтить минутой молчания память  бывшего директора театра имени Г.Камала Шамиля Закирова, возглавлявшего фестиваль «Науруз». На большом экране  зрителям были показаны кадры с Шамилем Закировым в жизни и на работе…

наурузЗавершил торжественное открытие фестиваля «Науруз» Государственный ансамбль песни и танца РТ.  Пластичные движения и узорчатые наряды гармонировали с атмосферой всего праздника! Неожиданным оказалось прямое включение с театральной площади. Поднятие флага «Науруз» ознаменовало открытие фестиваля. «В течение 5 дней флаг будет приглашать на лучшие спектакли. Желаем больших  творческих успехов! До встречи в  театральных залах Казани!». Заключительные слова ведущих прозвучали как приглашение на ХI Международный театральный фестиваль «Науруз». Принять его и посмотреть театральные постановки тюркских народов вы сможете до 7 июня!

Ангелина Головатая





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