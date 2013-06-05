3 июня запомнился большинству людей как день тяжелый или жаркий, некоторым же не показался примечательным вовсе. Однако для тех, кто знает об ХI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» и участвует в нем, в минувший понедельник наступил настоящий праздник… Праздник театрального искусства! Принято считать, что театр начинается с вешалки. «Науруз» же начался с пресс-конференции, продолжился рядом спектаклей, а также торжественным открытием, пройти мимо которого невозможно. Звучали поздравления как от членов жюри, гостей, участников фестиваля, так и в их адрес. С дружеских слов и приветствий началась церемония открытия фестиваля «Науруз» на большой сцене Татарского Государственного академического театра имени Г. Камала.

«Науруз» — это праздник солнца, праздник тепла, праздник любви! Тепло своих сердец и свою любовь будут дарить вам в течение 5 дней лучшие театры тюркских народов мира. Добро пожаловать!» — с улыбками на лицах заявили ведущие вечера.

Полному залу зрителей они рассказали и об истории тюркоязычных народов, составляющих порядка 170 млн. человек во всем мире, и о том, что их связывает. Вы не ошибетесь, если подумаете о языке, истории и культуре как скрепляющих узах. «Но есть еще одно явление, объединяющее всех нас — это, конечно же, «Науруз». А театр — это язык, который гарантирует полное взаимопонимание между представителями родственных, но все же неповторимых культур.» Сильные слова и яркое начало!

Продолжила устную торжественную часть церемонии заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова. Она зачитала приветствие Президента РТ Рустама Минниханова, в котором он выразил гордость тем, что у истоков «Науруза» стоял режиссер-реформатор, выдающийся соотечественник — Марсель Салимжанов. Президент подчеркнул знаковость события, выраженную в гуманизме и дружеском соревновании. «Уверен, что «Науруз» раскроет новые таланты и будет способствовать налаживанию новых творческих связей. Желаю всем участникам театрального фестиваля вдохновения, театральных успехов, а всем поклонникам — истинного наслаждения от общения с прекрасным и вечным искусством!» Слова Президента РТ Римма Ратникова дополнила благодарностью в адрес Министерства Культуры РТ, Министерства Культуры РФ, которые поддерживают фестиваль. «Спасибо» было адресовано и Союзу Театральных деятелей Татарстана и России, Международной организации «Тюрксой» и «нашему прекрасному театру, где началась церемония открытия».

Вслед за Риммой Ратниковой на сцену в качестве артистов вышло вокальное трио «Дольче Вита». Звонкие и высокие голоса певиц в сочетании с красивым татарским языком покорили публику! Следующим торжественное слово взял генеральный директор Международного института театра при Юнеско — Тобиас Бионконе. С помощью переводчика он выразил радость и признательность в связи с приглашением на театральный фестиваль. «Для меня честь посетить «Науруз», до этого не слышал о Казани, встреча с ней меня восхитила. Жду очень многого от фестиваля.» Далее Тобиас Бианконе поделился задачами института театра при Юнеско. Его цели — артистичность, образование, гуманизм. Особенно важным для института является воспитание всех людей, взаимодействующих в театральном представлении. «Исполнительские искусства могут добиться большего, могут собрать людей вместе, а также развивать город, страну и помогать», — убежден Тобиас Бианконе.

Продолжило праздничную церемонию фестиваля выступление Степаниды Борисовой, почетной гостьи и народной артистки России. Словно ворожея она околдовала зал своим пением. Все присутствующие слушали Степаниду Борисову очень внимательно.

Чередование творческих номеров и официальных представлений повторилось. На этот раз зрителей и участников фестиваля познакомили с критиками из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани, Будапешта и стран тюркского мира. Слово было дано председателю коллегии критиков — Ирине Мягковой. «Пристально слежу за тем, как развиваются события на «Наурузе» и вижу, что с каждым разом фестиваль становится все больше, крепче, серьезнее и уже объединил практически все тюркские народы праздником. Не останавливайтесь. Пусть другие государства и народы войдут в этот фестиваль! Желаю Казани провести фестиваль всего мира. И пусть на нем со временем побывают пришельцы из космоса!» — шутливо закончила речь Ирина Мягкова.

Разбавило юмор выступление оригинальной этно-рок группы «Аргамак» из Уфы. В песне удачно были использованы национальные инструменты и элементы современной музыки. После башкирских музыкантов на сцену вышел главный режиссер театра им. Г.Камала Фарид Бикчантаев. «Наконец-то мы вместе здесь собрались! Прошел год, мы уже успели соскучиться, привыкнуть друг к другу. Мы уже друзья. Фестиваль — это всегда неожиданность и открытие. Хорошо, что та программа, которую мы задумали, исполняется. Хоть мы не соревнуемся, не общаемся, но находимся в процессе. Убежден, что процесс нескончаем, как сам театр. Мы все разные, этим и интересны, только таким образом сумеем удержать огромную самобытность», — трогательно произнес Фарид Бикчантаев. Позже Фарид Бикчантаев предложил почтить минутой молчания память бывшего директора театра имени Г.Камала Шамиля Закирова, возглавлявшего фестиваль «Науруз». На большом экране зрителям были показаны кадры с Шамилем Закировым в жизни и на работе…

Завершил торжественное открытие фестиваля «Науруз» Государственный ансамбль песни и танца РТ. Пластичные движения и узорчатые наряды гармонировали с атмосферой всего праздника! Неожиданным оказалось прямое включение с театральной площади. Поднятие флага «Науруз» ознаменовало открытие фестиваля. «В течение 5 дней флаг будет приглашать на лучшие спектакли. Желаем больших творческих успехов! До встречи в театральных залах Казани!». Заключительные слова ведущих прозвучали как приглашение на ХI Международный театральный фестиваль «Науруз». Принять его и посмотреть театральные постановки тюркских народов вы сможете до 7 июня!

Ангелина Головатая