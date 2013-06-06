Второй день фестиваля «Науруз» хоть и миновал, но вошел в хронику событий международного уровня. Участников чествуют, с ними общаются, на пресс-конференциях задают вопросы. Но поистине исключительное происходит на театральных подмостках! На сценах казанских театров почетные гости и участники фестиваля перевоплощаются в зрителей и актеров. Все они находятся в мире, где властвует искусство. Об одной из удивительных театральных метаморфоз второго дня «Науруза» мы расскажем в этой статье.

Репертуар ХI Международного театрального фестиваля тюркских народов разнообразен. Дело не только в географических масштабах, но и тематике спектаклей. В этом отношении уместно рассказать о «Медее» по Х. Мюллеру, собравшей аншлаг 4 июня в 18:00 в малом зале Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. Качалова. В главной и единственной роли Степанида Борисова. Моноспектакль «Медея» возвращает зрителей к мифам и истории Древней Греции. Миф о Медее и Ясоне известен как один из самых жестоких и противоречивых.

Она, дочь колхидского царя, волшебница, вероломно отрекается от семьи, убивает брата ради любви и сбегает с аргонавтом Ясоном. Теперь Медея — жена Ясона, мать его сыновей. Но «любовь приходит и уходит», уходит и Ясон. К кому? К новой любви — к дочери Креонта. Медея не в силах пережить предательства, обезумевшая от горя она мстит. Мстит ужасно и кроваво. Отправив отравленный подарок Главке, новоиспеченной избраннице Ясона, она стирает ее юное тело и душу с лица земли, а после… После совершает то же самое с сыновьями. В отчаянии Медея убивает детей, зачатых от Ясона.

Народная артистка России превосходно вжилась в роль Медеи. На сцене, вблизи от зрительного зала, она предстала в следующем образе — темное длинное одеяние, волосы, заплетенные в косу. Из декораций гости фестиваля могли увидеть прутья, сложенные вместе и напоминавшие костер. Нет, он не вспыхнул в тот вечер, но как пылала страстная душа Медеи. Как же обуял гнев жену Ясона, уже бывшую жену! Покинутая женщина, Медея, сыплет проклятия в адрес мужа и его невесты… Сначала она ругает его, после ее охватывает полное сумасшествие, ведь жертвы, принесенные ради Ясона, вернулись к ней. «Ты задолжал брата мне, Ясон», — несколько раз произносила Степанида Борисова, бродя по кругу. Расставляя прутья вокруг себя, она дает понять зрителю, что трагедия приближается. Чем меньше их становилось, тем меньше было и надежды…

Впечатлил зрителей и эпизод перевоплощения Медеи в колдунью. Зеркало становится шаманским бубном, волосы распущены, начинается обряд по изничтожению соперницы. Белые свадебные одежды в крови. Главки нет. «Смейтесь же, дети!»- кричит Медея сыновьям. Но те в страхе плачут. Кульминация! Тогда весь гнев униженной женщины обращается на них. Связывая два прута, символизирующие сыновей, Медея совершает детоубийство. Заплетая волосы после содеянного, она не узнает, не признает мертвых сыновей: «Кто вы?»

Несмотря на языковой барьер (слова главной героини переводились с якутского) и небольшие неудобства в зале в связи с аншлагом, зрители прочувствовали муки Медеи. Степанида Борисова передала и слезы, и страдания, и безумный смех женщины, оказавшейся одинокой.

Свет погас, аплодисменты не заставили себя ждать! Перед нами снова Степанида Борисова. Медеи нет, актриса добро и скромно улыбается, принимая рукоплескания, цветы, а также благодарности от директора и художественного руководителя театра Александра Славутского. Аплодисменты возобновились и усилились после того, как к Степаниде Борисове присоединился режиссер моноспектакля «Медея» — Шамиль Дыйканбаев. В «Медее» ему удалось воссоединить классику и новаторство! Заметно, что за каждой деталей спектакля стоят часы долгих репетиций и большой работы!

Напоминаем, ХI Международный фестиваль тюркских народов продолжается! Уже 6 июня в 15:30 состоится пресс-конференция с участием Степаниды Борисовой, где будут слышны как вопросы о фестивале, так и о роли Медеи, украсившей «Науруз» и сделавшей его многоликим!

Ангелина Головатая

Источник фото: kamalteatr.ru