Будешь стоять тут и смотреть в окно, снова и снова. Так и не можешь справиться. Как подумаю о тебе, должна сказать, так и вижу тебя, там, у окна, смотрящую на воду…

Этими строками начался спектакль по пьесе норвежского драматурга Юна Фоссе «Однажды летним днем». Этим летним вечером на малой сцене театра Камала участников театрального фестиваля «Науруза» и казанцев ждала премьера. После торжественного открытия XI Международного театрального фестиваля тюркских народов, в девять часов вечера, все желающие погрузились в атмосферу тайны небытия.

Премьера самого спектакля состоялась еще зимой. Это первая постановка пьесы в России. Режиссер спектакля Фарид Бикчантаев рассказал и показал, какими бывают сложные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Много вопросов, но мало на них ответов.

Сюжет пьесы простой, но в тоже время оставляет много вопросов. Главная героиня переживает события своей молодости. Она пытается понять, почему от нее ушел муж. Он просто исчез в небытие. Это история повествует о том, что в жизни случаются ситуации, которые переворачивают нашу судьбу, заставляют задуматься над прошлым, анализировать наши поступки, задавать вопросы и искать на них ответы. Это и делает наша героиня. В течение полутора часов она держит зал в напряжении. Зритель вместе с ней сопереживает ее горю.

На сцене минимум декораций. Главным элементом является окно, в которое героиня смотрит и ждет мужа. В спектакле задействованы всего 6 персонажей. Все они безымянны. Мы их называем – женщина, муж, подруга женщины. Об их прошлом ничего не известно. Зритель может только догадываться, кто они, чем занимаются.

Судьба героини, как зеркало – отражает взаимоотношения с другими персонажами. Ее диалог с подругой мы воспринимаем как монолог, а монолог – как диалог. Женщину терзает, мучает внутренняя тоска. Ни подруга, ни муж подруги не могут ее утешить. Поэтому она находится в полемике с самой собой. Для режиссера было важным показать мучения героини и поиск ответа на вопрос. Истина здесь не имеет значения.

Зацепила своей сильной драматической игрой женщина, в роли которой выступила Люция Хамитова. Героиня находится в состоянии внутреннего конфликта. Она пытается прийти к гармонии, к гармонии с окружающей средой.

К слову, о пейзаже. Сама пьеса отражает холодные и прозрачные воды. Ветер, холмы, где живут люди. Эта страна фьордов. В этой холодной стране фьордов и живут наши герои.

Действующие лица спектакля – Люция Хамитова, Лейсан Файзуллина, Алсу Каюмова, Гульчачак Гайфетдинова, Алмаз Гараев, Ильнур Закиров.

В конце спектакля зал стоя рукоплескал всем актерам и главному режиссеру театра Камала Фариду Бикчантаеву. Татарский театр показал свое прочтение норвежской истории. Мне посчастливилось этим летним вечером увидеть историю огромного Одиночества…Женщину и один лишь день. Женщину в распахнутом окне и фьорд.

Люция Кашапова

Источник фото: kamalteatr.ru