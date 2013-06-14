После 5 содержательных «наурузовских» дней театр им. Г.Камала не берет выходной. Он снова открыт для встреч, обсуждений и премьер. 8 июня в 10:00 в малом зале прошел круглый стол по итогам проведения ХI Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз».

Закрытие фестиваля состоялось вечером 7 июня, субботняя же встреча в стенах театра стала постскриптумом «Науруза». Формат круглого стола был построен следующим образом: сначала высказывалась коллегия критиков, делясь личными мнениями и предложениями, в ответ раздавались реплики и вопросы из зала.

Все присутствовавшие на встрече критики выразили свое удовлетворение организацией фестиваля, а именно работой небольшой, но образованной и профессиональной команды. Анна Константинова и Ирина Мягкова отметили «искреннюю увлеченность», «создание контекста для собственных театров», «колоссальную информативность» Науруза-2013.

Помимо похвальных и приятных слов коллегия критиков обсудила и ряд проблем, спорных вопросов, которые были замечены на фестивале «Науруз». Ирина Мягкова поделилась собственными волнениями, связанными с отбором спектаклей. «К сожалению, мы не всегда можем отбирать то, что хотим. На фестивали приезжают не только лучшие, но и те, кто может приехать, у кого есть деньги. Из нашего поля зрения выпадают другие, у кого нет такой возможности». Председатель коллегии критиков предложила создать специальный фонд для помощи театрам, желающим поучаствовать в «Наурузе».

Виктор Шрайман, один из лучших специалистов в области театра кукол, заговорил о значимости фестиваля в культурной истории. А позже перешел к теме глобализации, касающейся театрального искусства в том числе. «Какова мера для сохранения национальной традиции и допуска глобальной культуры в национальный театр?» — задал он вопрос и признался, что сам не знает ответа. Также Виктор Шрайман заявил о проблеме сценографии в театре кукол тюркоязычных народов. «Они не интересуются сценографическими открытиями, которые были сделаны еще в советское время. Почему театр кукол изолируется от этого опыта?» — не понимает главный режиссер Нижегородского государственного театра юного зрителя.

Нияз Игламов продолжил тему разобщенности и изолированности. По мнению руководителя литературно-драматической части Театра им. Г.Камала, люди как в мире, так и в нашей стране, не общаются друг с другом. Театр же как место, где все едины, способен это изменить. Больше всего пугает Нияза Игламова отсутствие философской подоплеки в режиссерском высказывании. Он убежден, что снимать и показывать истории ради репертуара бессмысленно.

Такова лишь толика тем, затронутых на круглом столе. Звучали разные мысли и суждения, среди них: «сделать театральный фестиваль кочевым» , «продолжить образовательную программу». Также «Науруз» назвали серьезным фестивалем, причислив его к категории «А». В заключение встречи Фарид Бикчантаев и Ильфир Якупов еще раз поблагодарили критиков, коллективы, журналистов, принявших участие в фестивале. Мы же в свою очередь хотим пожелать «Наурузу» с каждым годом процветать, с новой силой вдохновлять зрителей, режиссеров и актеров!

Ангелина Головатая

Источник фото: kamalteatr.ru