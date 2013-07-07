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Церемония Открытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
Опубликовано 07 июля 2013
«
Янә казакъ кардәшләр янында
Хуш килдең Рамазан!
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