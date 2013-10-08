Стамбул – сердце Турции. Это не только крупнейший город, но и промышленный, культурный центр Восточной Европы. Именно этот мегаполис и стал главным персонажем в фотоработах турецкого фотохудожника Мустафы Дедеоглу. По его словам, Стамбул – город контрастов, соблазна и сюрпризов. Эти контрасты и заставляют фотографа творить и создавать что-то новое, увидеть под другим ракурсом улочки, людей Стамбула. Узнать больше о таинственной, восточной столице можно, посетив выставку «Стамбул и прочее».

Официально фотовыставка открылась 16 сентября в Генеральном консульстве Турции в Казани. Считанные дни остаются у казанских поклонников фотографии, в том числе и черно-белой, чтобы насладиться привлекательным Стамбулом.

Мустафа Дедеоглу — фотохудожник родом из Турции. Поэтому значимо, что домом для его работ в Казани стало Генеральное консульство Республики Турции. До этого увидеть экспонированные фотографии автора можно было в Ницце, Москве, Санкт-Петербурге. Фотографией увлекается недавно, шесть лет. За столь короткий срок уже известен в широких кругах профессионалов. По профессии Мустафа инженер, а фотография для него –это не просто хобби, которое стало делом жизни, это, прежде всего, ремесло, в которое художник вкладывает душу. Цель его работы – отражение духа, естественный образ человека и пробуждение искренних чувств у зрителей.

Если вы ожидаете увидеть фотографии, на которых изображены море, достопримечательности, солнце, то поспешим вас остановить. Мустафа Дедеоглу уходит от стереотипов, фотографируя людей — их лица, глаза, улыбки, иногда и спины ( «Сын», «Радость», «Траур», «Отражение»). Каждая работа фотохудожника максимально выразительна и передает единый дух всей экспозиции, который сам Мустафа Дедеоглу характеризует как «лиричность». Поэтому атмосфера меланхолии и грусти присущи его работам. Такой вывод можно сделать, проанализировав фотографии художника. Большой город делает людей одинокими, и это реальность, считает он.

На некоторых снимках он объединяет человека и городской пейзаж. Кажется, что в ту секунду, когда сработал затвор фотоаппарата, люди и природа , были близки друг другу и переживали одно и то же состояние вместе ( «Тихие шепоты», «Озеро», «Стражи города», «Умиротворение»). Почувствовать и передать особое настроение зрителю помогает как ни странно черно-белая гамма. Возможно, кто-то сочтет такое цветовое решение скудным или даже скучным. Избегая ярких и насыщенных фотографий, Мустафа Дедеоглу снова развенчивает распространенный миф о красивом как о чем-то пестром. Напротив, черно-белое не отвлекает и позволяет прочувствовать главное. Кроме того, «инь и ян» в фотографии позволяют играть с тенями, светом, и это заметно на работах турецкого моменталиста. Иначе в черно-белом цвете выглядят солнечные лучи, хмурые облака, отражения в воде…

Мустафа Дедеоглу без стеснения признает себя самоучкой, он не обращался за советами к профессионалам. Долгое время делал фотографии, которые не относились к определенному стилю. Съемки на улицах Стамбула обыкновенных людей – результат его ремесла. А черно-белые фотографии отражают глубину, драматизм и доносит творческую мысль турецкого художника.

Начинающим фотографам Мустафа Дедоглу дает простой и важный совет — «будьте терпеливы, носите с собой камеру и больше снимайте в разных стилях». Творчество турецкого фотохудожника снимает очередной ярлык. Оно доказывает, что человек с камерой и оригинальным видением мира может стать фотографом, как сам Мустафа Дедеоглу.

Выставка «Стамбул и прочее» открыта ежедневно до 16 октября с 14:00 до 18:00.

Вход в Генеральное консульство Республики Турции свободный.

Ангелина Головатая, Люция Кашапова