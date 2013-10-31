В последние дни октября почти все республиканские СМИ заговорили со страниц газет, телеэкранов и компьютерных мониторов о Чингизе Айтматове. Известный советский писатель умер 5 лет назад, но великого мыслителя киргизского народа помнят. Продолжают преклоняться перед его талантом и на родине предков Айтматова по материнской линии — в Татарстане.

В декабре Чингизу Торекуловичу Айтматову исполнилось бы 85 лет. Накануне юбилейной даты не только в Кыргызской Республике, но и в Казани проходят культурные мероприятия, посвященные памяти Чингиза Айтматова.

26 октября в кинотеатре «Мир» открылась кинонеделя, посвященная известному романисту. С воскресенья по четверг будут показаны экранизации произведений Чингиза Айтматова, а суббота должна была запомниться особенным киносеансом — документальным фильмом «И мое слово — душа моя» о жизни народного писателя.

Вечер начался с приветственных слов министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Султана Раева, прибывшего по этому случаю с членами делегации: «Фильм, который сегодня покажут, посвящен творчеству Айтматова, его взглядам на мир. Лента философская и заставляет задуматься. Зрителям вообще посчастливится увидеть лучшие образцы киргизского кинематографа».

«Влияние творчества Айтматова огромно. Кроме того, оно невероятно кинематографично. По нему можно не только снять достойное, благородное кино, но и передать национальный дух, колорит, важные идеи», — также подчеркнул народный артист СССР и режиссер Болот Шамшиев.

Неслучайным оказалось и появление на сцене ученицы театральной студии Малики Мотыгуллиной, ведь в произведениях Айтматова всегда есть дети. Отрывок из повести «Верблюжий глаз» о красоте Анархая, прочитанный ею, настроил зрителей на показ документального фильма «И мое слово – душа моя».

Фильм снят Бекболотом Айдаралиевым. Он выступил и режиссером, и оператором кинокартины. За сценарную основу была взята книга Розы Айтматовой «Воспоминания». Роза Торекуловна, сестра Чингиза Айтматова, вспоминает о пережитом семьей писателя и всем народом — сталинских репрессиях, Великой Отечественной войне, долгожданной победе, распаде СССР…

В фильме режиссеру удалось ответить на вопрос «С чего начинается гений Чингиза Айтматова?». После просмотра зритель понимает, что талант его был порожден духом, красотой и свободой киргизской земли. Так, актриса Наталья Аринбасарова, исполнившая роль Атынай в экранизации «Первый учитель», считает, что в Кыргызстане все становятся немножко талантливее. «Во время съемок я начала писать стихи», — признается она.

Щедрость природы в документальном фильме переплетается с воспоминаниями людей, хорошо знакомых с великим писателем. Сын, сестра, друзья, и земляки Чингиза Айтматова рассказывают о чертах характера, склонностях и повлиявших на него событиях. Кадры черно-белой кинопленки передали атмосферу, в которой вырос сын двух народов. Не зря Чингиз Айтматов считал своей второй родиной Россию и писал на киргизском и русском языках.

По окончании фильма гости и зрители могли пообщаться с сестрой писателя Розой Айтматовой и кинорежиссером Болотом Шамшиевым. Почетные гости поделились своими впечатлениями, размышлениями и ответили на вопросы в зале. «Мы бы хотели, чтобы этот фильм больше был адресован молодежи, чтобы подрастающее поколение знало, кто такой Чингиз Айтматов. Мы хотим, чтобы литература не устаревала, ведь Чингиз писал искренне, от сердца», — сказал Болот Шамшиев.

Национальный самородок, писавший с изяществом и легкостью, ворвался в человеческие души и был принят. Еще не одному поколению читателей предстоит знакомство с героями повестей «Джамиля», «Первый учитель», «Белый пароход». Они увидят, как талантливый писатель рисует в своих произведениях целомудрие, романтику, непростые судьбы и сильные характеры.

В рамках кинонедели памяти Чингиза Торекуловича Айтматова будут показаны фильмы «Первый учитель», «Материнское поле», «Красное яблоко», «Зной» и «Белый пароход». Начало сеансов в 15:00 в кинотеатре «Мир». Вход свободный.

Люция Кашапова, Ангелина Головатая