С 26 по 31 октября в казанском кинотеатре «Мир» прошла ретроспектива фильмов, посвященная писателю Чингизу Айтматову. Каждый желающий мог увидеть экранизации 60-70-х годов, что в наши дни — большая редкость. «И мое слово — душа моя», «Первый учитель», «Материнское поле», «Красное яблоко», «Зной», «Белый пароход» — каждая из этих кинолент приношение таланту и памяти советского романиста.

Одними из самых запоминающихся и сильных по своему посылу оказались кинокартины «Материнское поле» и «Белый пароход».Оба фильма собрали почти полный зал зрителей, хорошо знакомых с творчеством Чингиза Айтматова, и тех, кому только предстоит приобщиться к его литературе.

«Материнское поле» — фильм Геннадия Базарова, снятый по одноименной повести Чингиза Айтматова. Возможно, экранизация 1967 года уступает современным фильмам в качестве изображения или отсутствии спецэффектов, но нисколько не в актерской игре и драматизме всей картины.

Рассказ ведется от лица Толганай — женщины, у которой война забрала всех родных мужчин, сыновей, мужа, а вместе с ними и счастье. Провожая их, она не знала, что ни один не вернется. Главная героиня проклинает войну, людей ее начавших. Толганай вспоминает свое нелегкое детство, как она, будучи еще ребенком, познала все ужасы военных действий. И теперь история повторяется…

Конечно, Толганай не единственная, кто потерял любимых и дорогих людей на фронтах. Из всех, ушедших на войну, в деревню возвращается только один солдат. Нет предала радости семьи уцелевшего. Соседи, чуть медля, также бросаются к нему, поздравляют. Но невестка Алиман ждала своего мужа, где он, спрашивает она, догадываясь, что Касым никогда вернется.

Ни Алиман, ни Толганай не могут начать жить заново, им не под силу побороть горе, обрушевшееся на женские плечи. Толганай извиняется перед долгожданной победой, и зритель понимает, почему. Как может радоваться ей искренне вдова, мать без детей? Слишком дорога цена этой победы.

Вся сила материнской любви отражена в эпизоде, когда Толганай бежит за поездом, где в составе эшелона проезжает мимо родных мест сын Маселбек. Так и не догонит она его, не обнимет и не увидит больше. Останется на память шапка, оброненная сыном… Саму Толгонай можно назвать символом киргизской земли, с которой она не единожды разговаривает в фильме. Войну они переживают вместе, и поле, чьи дети — мы, люди, помогает Толгонай пройти через муки судьбы.

«Материнское поле» — повесть, восхваляющая жизнь, несмотря ни на что. Конечно, произведение осуждает войну, но не лишает надежды на счастье. «Будьте счастливы!» звучит в конце фильма фраза, обращенная к Толганай и ее внуку.

В 1975 году в СССР вышел фильм Болота Шамшиева «Белый пароход», снятый по одноименной повести Чингиза Айтматова.

Главный герой семилетний мальчик Нургазы живет с родственниками на заповедном кордоне, на берегу озера Иссык–Куль. Мальчик сирота. Он мечтает о Белом пароходе, на котором приплывет его отец и увезет в далекую прекрасную страну. Единственный, кому не безразлична судьба Нургазы – это дед Момун. Мудрый Момун рассказывает внуку легенду о рогатой Матери-Оленихе, покровительнице рода. Исстари в Киргизии оленей считали священным животным. Согласно преданию Мать-Олениха на своих рогах приносила колыбель, и тогда у семьи рождался первенец.

В фильме мы наблюдаем параллельно два мира, в которых живет мальчик. Это мир реальный – жестокий мир взрослых людей, которым чужды проблемы ребенка. И мир фантастический – страна добра, сказок. В этом воображаемом мире и живет Нургазы. Для него друзья – неодушевленные предметы. Бинокль, горы, школьный портфель, с которым он не расставался. Портфелю он доверял все свои мысли и переживания. Также это символ знания, тяги Нургазы к учению.

Однако «Белый пароход» нельзя назвать счастливым фильмом, это драма. Болот Шамшиев оставляет финал открытым. Нам лишь остается догадываться о дальнейшей судьбе семьи. Жестокий егерь Оразкул постоянно пьет, бьет жену, из-за того, что у них нет детей, занимается браконьерством. Маленький Нургазы в своем воображаемом мире надеялся, что дядя станет добрее, когда рогатая Мать-Олениха подарит им ребенка… Но Оразкул заставляет деда Мамуна нарушить все законы и убить олениху. Не выдержав этого страшного предательства, маленький Нургазы в беспамятстве спускается к реке. Он представляет, как превращается в рыбу, и плывет к Белому пароходу…

«Белый пароход» и «Материнское поле» схожи в гуманистических целях, они взывают к лучшим сторонам людей, демонстрируя ужасы, порожденные человечеством. В экранизации «Белого парохода» уродству душ и развращенности противостоит мир ребенка. А в «Материнском поле» Геннадий Базарова и Чингиз Айтматов сталкивают личность и войну. И в том, и в другом случае должен победить человек — стойкий, но добрый.

С того момента, как изобрели кинематограф и была снята первая экранизация, люди постоянно сравнивают книгу и фильм. Споры о том, что лучше, правдивее, красивее хоть и не корректны, но всегда актуальны. Однако рассуждать об этом, говоря о «Материнским полем» и «Белом пароходе», невозможно. Фильмы дополняют повести. Вместе они пытаются донести до зрителей и читателей важные и незабвенные ценности, позабытые в суете и предрассудках.

Ангелина Головатая, Люция Кашапова