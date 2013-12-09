В уходящем 2013 году в Казани открылась передвижная выставка по Волге и волжским городам.

6 декабря в Национальном музее РТ впервые представили «Волгу в акварелях Дмитрия Ивановича Архангельского». До этого коллекция работ талантливого художника родом из Ульяновска побывала в Чебоксарах и Тольятти.

Проект, по признанию научного сотрудника ОГАУК «Ленинский мемориал» Натальи Андриановой, был задуман давно, но средств для воплощения не хватало. Сейчас, когда желания совпали с возможностями, ценители искусства, поклонники живописи и любознательные люди пришли посмотреть своими глазами на сотню экспонатов из «Ленинского мемориала». Для музея, как добавила Наталья Андрианова, работы Д.И. Архангельского являются большой гордостью.

В ходе открытия было подмечено, что воду обычно рисовать тяжело. Но, несмотря на трудности, Д.И. Архангельский добивался такого эффекта, что на его произведениях река течет, а не стоит. Конечно, художнику помог краеведческий опыт, не раз он отправлялся в экспедиции по Поволжью. Но с Волгой на картинах Дмитрия Архангельского медленно движется и время, наверняка в этом ему помогли акварельные краски.

Баржи на затонах, иногда целый караван суден около залива… В реальности они выглядят внушительно, даже давят своей силой, массивностью, грузностью, ведь это машины. Но Д.И. Архангельский с помощью волшебной акварели придает им легкость. Более того, железные, ржавые и деревянные их тела он наделяет душой. Особенно чувствуется это на картине «Старые лодки» (1931 год). Две старые лодки выглядят как два пожилых человека.

Интересно, что на акварелях Архангельского люди почти не изображены. Разглядеть их удалось всего на 3 произведениях — «Вид на Симбирск с левой стороны Волги от с. Часовня», «Свежий ветер. Лодка под парусом», «Волга под Симбирском. Косовая под парусом». Они не являются главными героями картин художника, скорее, дополняют их. Как рассказала Наталья Андрианова, Волга всегда была неиссякаемым источником тем и мотивов в творчестве ульяновского художника, но это не значит, что акварели похожи друг на друга. Д.И. Архангельский изображал речные пейзажи, сочетал их с пышными садами, сооружениями на берегах, красками солнца и неба.

До самой смерти Дмитрий Архангельский не расставался с карандашом и кистями. В экспозиции представлены работы как большого («Вид на Волгу со старого Венца», «Баржа. Ульяновск», «Куйбышевский затон»), так и малого масштаба. Посетителям оставалось лишь гадать, какие из них тяжелее давались художнику и писались дольше. Кроме того, большинство акварелей, представленных в Национальном музее РТ, созданы еще в начале двадцатого века, самые поздние картины относятся к 1950 годам. Смотря на них, понимаешь, что могущество Волги ничему неподвластно, но та эпоха ушла. Изменились берега, уже другие судна ходят по реке, а Симбирск стал Ульяновском.

На передвижной экспозиции по Волге и волжским городам вы почувствуете, как время замедляет свой ход. Будучи сильным живописцем, Д.И. Архангельский смог увековечить красоту Волги, о ее прошлом он рассказал будущим поколениям с помощью акварелей. Полюбоваться работами «Светлый день на Волге», «Симбирск. Баржи у пристани», «Волга под Ульяновском», «Болгары. Залив» и многими другими можно до 15 декабря.

Ангелина Головатая