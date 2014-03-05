В Галерее современного искусства Казани открылась III региональная выставка акварели. В экспозиции представлено более 60 работ художников из Татарстана, Чувашии и Ульяновска. Творения мастеров привлекают простотой изящества и высоким художественным уровнем. Сложность техники и виртуозное владение кистью оценила и корреспондент «Dakazan».

Погружение в удивительный мир акварели началось с полотен Зиннатуллина Яскара (г. Лениногорск), который представил картины из серии « Вторая родина далеких предков». Яркие краски, нежно переливающиеся в розово-сиреневые тона, отражают спокойствие и тишину моря. А очарование заката раскрывает красоту окружающей нас природы.

Дальше мы продолжим знакомство с Егоровой Викторией (г. Набережные Челны) и ее «Рождением любви», а также с любимыми жанрами художников – цветочными натюрмортами, пейзажами, наполненными запахом скошенной травы и предметами быта.

К примеру, картина ульяновской художницы Муравьевы Елены «Домик» переносит в воспоминания о детстве. Простота и в то же время дух российских городов, очарование домов, солнечного летнего утра и запаха полевых цветов переданы мастерски, ничуть не хуже, чем в масляной живописи. Серию картин, относящуюся к городским мотивам, продолжает художница из Казани — Тимергалина Алсу («Джазовый перекресток», «Сумерки в Казани»). Нотка романтики и чувственность творческой натуры ощущается с первого взгляда. Картины «дышат» жизнью и наполнены музыкой, которая звучит в наших сердцах. Этот звон «слышен» и в работах художника Кузнецова под названием «Цикл радости жизни». Жизнеутверждающие цвета – красный, желтый, зеленый передают последовательность в экспозиции.

Судя по серии представленных работ, выставка получилась гармоничной, без всяких излишеств. Изюминку, на мой взгляд, добавили полотна, написанные маслом, карандашом, ручкой и пастелью. Живописные масляные работы не оставляют никого равнодушным. Умение смешивать краски, многообразие оттенков и та живописность, в которую мы можем проникнуть в пространство через холст, окунает нас в тайный, закрытый мир творца и его настроения. Большим откровением стали картины Шайдуллина Шамиля (г. Казань) «Реквием по душе», где виднеется «Взгляд из вечности» юного всенародно любимого татарского поэта Габдуллы Тукая. Черно-белый тон произведения нисколько не утяжеляет портрет, а придает ему четкость и выразительность.

Завершается экспозиция работами казанских и региональных фотохудожников. Конечно, представленные фотографии немного не вписываются в общую «картину выставки», но продолжают тему городских пейзажей, любимых улочек.

Третья региональная выставка акварели привлекает много посетителей и сегодня. Молодые юноши и девушки с интересом знакомятся с именитыми мастерами акварели: А. Иншаковым, В. Милославской, А. Костюненко и многими другими.

Лейсан Юнусова : «Выставка мне очень понравилась. Она оправдала мои ожидания процентов на 80! Хотелось бы, конечно, больше увидеть акварели. Но порадовало, что были представлены работы, выполненные маслом. Впечатлили полотна казанских, ульяновских и елабужских художников, особенно — картина маслом«Подружки».

С каждым годом география участников растет, поэтому организаторы надеются, что выставка будет привлекать все больше внимания жителей и гостей Казани.

Экспозиция продлится до 13 марта!

Люция Кашапова