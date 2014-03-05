В декабре 2013 года в Казани открылся центр современной культуры «Смена». За 4 месяца он стал площадкой для творчества нового века. Здесь и книжный магазин, и лекторий, и место проведения творческих встреч. Все перечисленное отличается оригинальностью, «Смена» ориентирована на формат «здесь и сейчас». Новый проект «Смотрительницы» Энди Фриберга отлично вписывается в царящую атмосферу и собирает положительные отзывы горожан.

Выставка открылась 14 февраля и продлится до 15 марта.Главный объект внимания посетителей — фотографии американца, посетившего российские музеи. На фотоработах изображены произведения искусства, но не они удивили Энди Фриберга. Поразили и привлекли его женщины, находящиеся рядом с музейными экспонатами. Каждая смотрительница приставлена к шедевру, будто бы он является ее подопечным.

Сначала американский фотограф заметил, что смотрительницы музеев на работе носят свою одежду, а не специальную форму. Эта непохожесть и была поводом для первых кадров. Но куда большим открытием для иностранца стала связь между смотрительницами и произведениями искусства. Он нашел ее, заснял и поделился с другими. На протяжении съемок Энди Фриберг общался со своими нетипичными моделями и заметил следующее: «Когда вы рассматриваете картины или скульптуры, то присутствие смотрительниц становится неотъемлемой частью вашего знакомства с художественными произведениями. Я считаю, что изучение этих женщин не менее интригующе, чем изучение самих произведений искусства».

Странно, что никто из нас до «Смотрительниц» не замечал этого сходства. То ли авторитет экспонатов отвлекал, то ли человеческий глаз привык не замечать красоты повседневного. Тем не менее, американский фотограф увидел это первым, и все без исключения восхищены этим фактом.

Одна из посетительниц выставки Лидия Анатольевна, замеченная мной рядом с фотографией, изображающей работницу Государственной Третьяковской галереи, восторженно рассказывает: «Мне понравился фотограф Энди Фриберг. Никогда в голову не приходило смотреть на смотрителей и как-то связывать их с восприятием картины. Но он обратил мое внимание на это. Посмотрите на смотрительницу, она выбрала «Деисусный чин» Рублева и Черного. Ее тональность, костюм, профиль — абсолютное совпадение с произведением. И почти во всех работах Фриберга стопроцентное попадание в точку!»

Кстати, Лидия Анатольевна не ошиблась, сказав, что смотрительница сама выбрала Андрея Рублева и Даниила Черного. В ходе бесед с сотрудницами музеев Энди Фриберг все-таки выяснил, что они сами решают, за какими художественными работами им следить. Возможно, этим и объясняется сходство «опекунов» и их «подопечных».

Справедливо заметить, что на фотографиях Фриберга нас волнуют уже не творения Матисса, Репина или Буше, а смотрительницы, чьи выражения лиц, позы и жесты прячут свою тайну, еще не раскрытую теоретиками изобразительного искусства. Особенно сильны в этом смысле смотрительницы рядом с «Похоронами товарища», «Стражнецкой и Комелиным», «Философами», «Перед танцами» в Государственной Третьяковской галерее и «Дворцом Строгановых» в Государственном Русском музее. Ладонь, прикрывающая рот, желтый свитер, спина в наклоне, сложенные руки и строгая интеллигентность не кажутся случайными. Эти детали по-своему прекрасны и гармоничны.

Для большей части публики «Смотрительницы» Энди Фриберга, я уверена, могут стать значимым культурным событием. Ведь они не только раскрывают глаза россиянам на особенности обыденного, как казалось, но и доказывают, что, соприкасаясь с искусством, можно стать его незаменимой частью.

Ангелина Головатая