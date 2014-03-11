«Antisymbole et Faster» выставка с таким названием открылась в центре современной культуры «Смена». Всемирно известный французский фотограф Гийом Герен представил две серии фотографий «Быстрее» и «Антисимвол», в которых отражена тема абстракции. Нестандартный взгляд на красоту бытия поспешила увидеть и корреспондент «Dakazan».

Экспозиция «Antisymbole et Faster» стала уже всемирно известной, как и ее автор. До этого работы Гийома Герена были представлены во Франции, Египте, Германии, Индии, Швейцарии. А теперь путешествуют и по городам России, и это не случайно. Ведь четыре года назад Герен совершил путешествие на машине от Владивостока до Москвы. Именно тогда и зародилась идея этой выставки «Антисимволы».

Фотограф ушел от стандартных, постановочных снимков и пришел к теме абстракции, символам. По его мнению, работа в фотостудии с моделями для него стала скучной. Фотограф начал терять веру в себя, индивидуальность, а, главное, свободу. Поэтому тема свободы является одним из ключевых моментов в фотографиях.

По мысли Регины Богомазовой, заместителя директора «Альянс Франсез»: «При взгляде на работы Гийома Герена человек начинает задумываться, думать, обращаться к своему воображению, чувствам. А кто-то ищет душу, у каждого она своя».

Презентацию фотовыставки посетило много людей, которым небезразлично современное искусство, фотографическое в том числе. Профессиональным взглядом на творчество Гийома Герена поделился заслуженный деятель Татарстана, фотограф Фарит Губаев: «Первое, что порадовало – удивительное совпадение формы и содержания. Сразу видно настроение автора, который доверяет камере. Я увидел порцию концептуализма, чистые, реалистичные фотографии. Ничуть не смутило, что нет подписи на снимках. Это и не нужно. Макромир один».

Лилиана Набиуллина: «В каждой работе я увидела что-то свое. Мне очень понравилось, как автор отразил небо, здания. Цветные и черно-белые фотографии отличаются. В цветных больше настроения, оно приподнятое, а черно-белые погрузили в размышления. А на инсталляции к работам увидела наш город, современный мегаполис. И если переводить взгляд на фотографии, то это и получается статичное изображение деталей города».

Серия фотографий «Быстрее» представляет собой глубокий анализ архитектуры. Это нестандартное видение зданий, которыми наполнен мегаполис. Тысячи мелких квадратиков, объединенных в одну «картинку», кажутся статичными, живыми. Каждый элемент рассказывает свою историю.

Совершенно противоположное видение представляет серия фотографий «Антисимвол». Черно-белые снимки отправляют нас к забытым предметам, которые мы видим, и тут же о них забываем. Но невозможно оторвать взгляд от фотографий, которые цепляют и заставляютзадуматься.

Дополняют серию снимков видеоработы Гийома Герена. Он долгое время работал режиссером, поэтому заметен его особый взгляд на мир. Движущее изображение отражает цельную идею автора и позволяет созерцать ее зрителю.

Инсталляции легендарного фотографа Гийома Герена, имеющего свой узнаваемый почерк, можно будет увидеть до 20 марта в галерее «Чердак» центра современной культуры «Смена».

Люция Кашапова