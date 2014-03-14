Начался весенний сезон, и Кремлевский выставочный зал «Манеж» открыт для посетителей и новых экспозиций. Первой стала «Чистосердечная фотография, моментальная и навек» Валерия Плотникова.

Одна из главных выставочных площадок Казани презентовала работы Валерия Плотникова еще в начале весны. Автор, известный также под псевдонимом Валерия Петербуржского, – признанный мастер советской фотографии. Специализируется моменталист на портретной съемке российских знаменитостей.

Проследить смену поколений

На фотографиях Валерия Плотникова мы видим знакомые лица – перед нами именитые звезды театра, кино, музыки, балета. Некоторых знаменитых людей уже не стало, поэтому увидеть их улыбающимися, серьезными, среди друзей, словом, живыми – большая радость. В зале можно повстречать таких мэтров, как Андрей Миронов, Аркадий Райкин, Александр Абдулов, Михаил Ульянов, Вячеслав Тихонов, и многих других.

Вся серия «Чистосердечная фотография, моментальная и навек» — летопись уходящей эпохи в лицах. Уходящей, потому что изображено не одно поколение творческих людей, их несколько. Они сменяют друг друга, прокладывая тропинку и оставляя следы для совсем юных и молодых посетителей выставки, которые в силу времени, обстоятельств или просто незнания, не смогли соприкоснуться с ускользающей историей.

Конечно, невозможно пройти мимо фотографий, отражающих жизнь легендарного Владимира Высоцкого. Они размещены ближе к концу экспозиции. Высоцкий представлен во всех ипостасях – как актер (Лопахин в «Вишневом саду» Чехова и шекспировский Гамлет), как автор–исполнитель (портрет с гитарой), как любящий и любимый мужчина (рядом с красавицей актрисой Мариной Влади).

Застывшая красота

Женщины на фотографиях Валерия Плотникова — отдельная и, на мой взгляд, самостоятельная составляющая всего творчества мастера. Конечно, все они знамениты и прекрасны, но это не мешает им выглядеть настоящими и женственными. Их красота застывшая и вечная. Особенно интересным показалось, как фотограф играет с деталями и, возможно, передает через них главное. Например, пронзительный взгляд Ксении Раппопорт и ее развевающиеся кудри, нежная Татьяна Друбич в козырьке и с ромашкой у губ, а розовые фламинго у ног Алены Свиридовой отсылают к главному хиту певицы. Женщины на фотографиях Валерия Плотникова не теряются в интерьере, напротив, он подчеркивает их индивидуальность. Убедиться в этом можно, увидев фотографии с Ольгой Кабо и Ириной Собиновой-Кассиль.

«Я фотограф»

В зале, неподалеку от фоторабот, включены экраны, с которых раздаются откровения Валерия Плотникова о деле всей жизни. Так, он считает себя исключительно фотографом, несмотря на то, что слышит, как иногда его причисляют к фотохудожникам или фоторепортерам. «Я не репортер. Я фотограф. Я снимаю только тогда, когда не снимать нельзя», — говорит он и берет камеру Nikon.

На фотографиях Валерия Плотникова знаменитости запечатлены за праздничным столом, с любимыми и родными людьми, по соседству с природой, а также одни, наедине с фотографом. Широкий характер работ говорит о том, что автор, снимая моделей, не является для них посторонним, он входит в их круг общения. Валерий Плотников не скрывает, что «лакирует» своих героев перед съемкой и в какой-то степени «реставрирует Серебряный век» (это касается черно-белых фотографий). Тем не менее, они доверяют и доверяются ему. А Валерий Плотников верит себе и камере, иначе, как может получиться чистосердечная, моментальная и в то же время вечная фотография?

Выставка Валерия Плотникова «Чистосердечная фотография, моментальная и навек» ждет вас в казанском «Манеже» до 6 апреля.

Ангелина Головатая