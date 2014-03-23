С приходом весны в Казани открылся новый сезон экспозиций. Друг друга сменяют выставки известных российских и татарстанских художников, фотографов.

И вновь распахнула свои двери Галерея современного искусства ГМИИ РТ, где открылась персональная выставка Ильгизара Самакаева.

Ильгизар Самакаев – это известный татарстанский художник, который успешно работает в жанре портрета. Его работы очень тонко отражают время и глубину человеческой души. Художник много уделяет внимание настроению, деталям. И это настроение с каплей грусти мастер перенес на холст, отразив его в дымчато-темных тонах.

Расцвет творчества И. Самакаева падает на начало 1980 – х годов. Именно в это время он пишет много портретов как известных личностей, так и простых людей. Среди четырнадцати работ, представленных на выставке,созданных в разные годы, хотелось бы отметить серию картин, посвященных теме цирка. Из воспоминаний самого художника цирк и знакомство с народным артистом Юрием Никулиным оставили огромный след в душе Ильгизара Самакаева. Необычный портрет Ю. Никулина привлекает трагизмом и в то же время комизмом. Застывший взгляд, отраженный в зеркале, полон грусти. Картину хочется рассматривать, потому что она рассказывает историю клоуна. Все предметы в артистической уборной не случайны, а темно-коричневая палитра дополняет настроение.

Другой запоминающийся образ в экспозиции, конечно, портрет знаменитой татарской певицы Сары Садыковой. Обаяние, музыкальность и душа выходят на первый план из мрачного пространства. Белое платье на фоне «ночного неба» привлекает и «оголяет» душу певицы.

Эта же музыкальность плавно перетекла и в портрет Гали Джамниханова – татарского гармониста. Кажется, вот-вот мелодия татарской гармони «расплывется» по просторам.

Но мастер уделил внимание не только конкретным личностям, но и обычным людям. Здесь представлены другие образы, буйство нежно-розовых, голубых красок. К этой серии можно отнести портреты юных балерин. Изящный изгиб тела и легкость отражены в картинах. Но в лице каждой балерины читается своя история, история ее судьба.

Отдельным циклом представлен портрет ветерана Великой Отечественной войны, Героя социалистического труда А. Аристова. Перед нами старый человек, проживший долгую жизнь. Очень сильной деталью этой картины являются глаза ветерана, в которых художник очень четко передал одиночество…

Познакомиться поближе с творчеством Ильгизара Самакаева и погрузиться в эту удивительную атмосферу искусства, жизни, искренности и вечности можно будет до 1 апреля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ.

Люция Кашапова

Фото izo-museum.ru