В минувшую пятницу Галерея современного искусства ГМИИ РТ подарила горожанам уникальную возможность побывать на открытии сразу двух выставок – «Лепота» и «Казань 2013». Я, воспользовавшись журналистским любопытством, не просто посмотрела на фотографии, но и побеседовала с их автором – Юрием Чибиневым.

Юрий Николаевич Чибинев – зрелый и состоявшийся фотограф, настоящий профессионал с 35-летним стажем. Не будучи знакомой с ним лично, могла лишь предполагать, какой он человек, предполагать и надеяться, что согласится на спонтанное интервью. В итоге узнала я Юрия Чибинева трижды.

Первое знакомство. О человеке от людей

Открытие выставки было назначено на 16:00, но началась официальная церемония чуть позже. Дожидались гостей, журналистов, коллег Юрия Чибинева. Когда уже холл Галереи был полон людей, один из организаторов выставок взял вступительное слово и рассказал о выставке «Казань 2013»: «На фотографиях Юрия Николаевича изображен город, где прошло наше детство, юность, зрелость. Мы вместе с ним менялись, взрослели, становились другими, так же менялся и наш родной город. Но те места, которые окружают Казань, они, остаются неизменными – это места, где мы можем отдохнуть душой, с восхищением посмотреть на природу, пройтись в тишине, подумать о чем-то своем. Обо всем этом и рассказывает Ю.Н. Чибинев. Самым интересным в сегодняшней выставке является то, что автор может показать привычные вещи, которые мы не замечаем, часто проходя мимо, в ежедневной суете, с очень необычного, яркого и интересного ракурса».

На этом приятные и добрые слова в адрес фотографа Юрия Чибинева и его работ не закончились. Высказывались председатель Союза фотографов РТ Георгий Козлов, профессор КФУ Эдвард Хакимов, академик Юрий Коноплев, баскетбольный тренер Игорь Позняк. Все они – товарищи Юрия Николаевича. Их судьбы в основном пересеклись благодаря спорту и фотографии. Естественно, в своих речах они говорили об этих важных жизненных стезях. Но, главное, из уст людей можно было узнать, какими личностными и профессиональными качествами обладает Юрий Чибинев. Какой же Вы, Юрий Николаевич Чибинев?

Эдвард Муратович Хакимов, говоря о нелегких и переломных моментах истории, упомянул, что к чести Юрия Николаевича, он выстоял и как фотограф, и как человек, не поддавшись «запаху денег» и интересам заказчиков. В свою очередь Игорь Павлович Позняк от всей дружной баскетбольной братии также поздравил друга с открытием выставки и заметил: «Нам очень приятно, что среди наших друзей, приятелей, коллег, спортсменов есть такой выдающийся художник». И это не оговорка, Юрий Чибинев занимается художественной фотографией, аккуратно работая с цветом. Но подробнее о творческих моментах чуть позже.

Георгий Алексеевич Козлов – коллега Юрия Николаевича. Оба асы в фотографии и спорте. Как председатель Союза фотографов РТ, он поблагодарил товарища за владение изобразительной, а также физической культурой, за активность в этих двух сферах и поздравил всех присутствующих со значимым открытием, на котором они присутствуют.

Юрий Коноплев, академик, тезка и друг детства рассказал о главных чертах характера Юрия Чибинева: «Всю жизнь он меня удивляет верностью избранному делу, своим отношением. Насколько это творческий и жизнерадостный человек! Понимаете, я вообще считаю, что профессиональный фотограф должен быть жизнерадостным. Всякого негатива в жизни у нас хватает, а вот радость донести до других людей – это то, что нужно нам всем».

На этом выставку объявили официально открытой и попросили всех гостей пройти в зал.

Знакомлюсь во второй раз. Казань и пейзажи о фотографе

Пейзажная серия фотографий Юрия Чибинева называется «Лепота». «Лепота!» — воскликнул Иван Грозный, впервые увидев Москву ХХ века, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Так же восторгались люди, проходя в большой зал, стены которого увешаны пейзажными снимками. Здесь каждый может оказаться на природе, почувствовать себя ее частью, приблизиться к совершенству. Романтика полей, загадочность лесов, суровый нрав белоснежной зимы – пожалуй, на фотографиях Юрия Чибинева природа запечатлена во всех проявлениях. Но высшее мастерство – заснять красоту мгновения, точнее, увидеть ее и успеть сфотографировать. Падающие осенние листья, лучи заходящего солнца, тут же тучи, через которые на миг удалось пробиться светилу… Чувствуется и кропотливая работа с цветом, Юрий Николаевич редактирует фотографии, но делает это осторожно, стараясь не повредить, а, наоборот, подчеркнуть природную красоту.

В малом зале представлены фотографии «Казань 2013». На них изображен город, обновленный к Универсиаде. Однако здесь нет «стекляшек», новостроек, кричащих о своем лоске. В основном мы видим центр города, но представлен он, как говорилось на церемонии открытия, с непривычного для нас ракурса. Ведь каким мы обычно представляем Кремль? Белое здание с высокими стенами по всему периметру, но таким оно предстает с Ярмарочной площади. Юрий Николаевич Чибинев же показывает нам Кремль совершенно другим, таким, каким он открывается, если спуститься к Иоанно-Предтеченскому мужскому монастырю и обернуться назад.

Конечно, выставка «Казань 2013» поразит туристов, но в то же время она должна стать большим откровением для казанцев. Примелькавшиеся, как казалось, здания и виды, ничуть не утратили своей красоты. Чтобы понять это, надо просто окинуть их свежим взглядом, тогда и ул.Университетская, и Театр им. Галискара Камала, и Лядской садик переродятся в ваших глазах.

Личное третье знакомство. Юрий Николаевич Чибинев о себе

Беседы с Юрием Николаевичем я дожидалась долго, к фотографу то и дело подходили родственники, друзья, знакомые. Общались они с улыбкой на лице, делились впечатлениями и благодарили друг друга за приглашение, за его принятие и, конечно же, за двойную выставку.

Когда на минуту Юрий Николаевич остался один, я подошла к нему, попросила об интервью. Он с радостью согласился, мы присели на одну из скамеек в зале и начали беседу.

— Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как Вы попали в мир фотографии?

— Я житель Казани, мне 75 лет, окончил наш факультет физического воспитания педагогического института. Фотографией начал заниматься очень поздно – в 40 лет. В тот момент мне в руки совершенно случайно попала советская камера, в школе списывали разную старую аппаратуру, и там оказалось несколько фотоаппаратов. Я взял один из них себе, он еще лежал несколько месяцев дома, потом решил попробовать поснимать. В 40 лет сделал первый снимок, так и пошло дело. 35 лет я занимаюсь фотографией, учился сам. Сегодня проходит моя четвертая персональная выставка, кроме того, у меня были выставки в Москве, в Харькове, Донецке, Краснодаре. В Америке, Германии покупают мои фотографии.

— Как много времени фотографировали перед тем, как представить выставки «Лепота» и «Казань 2013»?

— Года три снимал пейзажи, а город я отснял за одно лето. Было желание запечатлеть Казань, обновленную к Универсиаде. Пока мыслей о будущих выставках нет. Хотя раньше экспонировали мои портреты и репортажные фотографии.

— А где снимали пейзажи? Может, у Вас есть любимые места?

— Нет, я живу сейчас за городом, недалеко от Обсерватории. Если едем на отдых в воскресенье, покупаться или позагорать, то садимся в машину, и я беру с собой камеру. По пути и получаются кадры. В прошлом году я специально выбирался загород, но туда, куда глаза глядят, по асфальту. Вижу деревню – заезжаю в деревню, вижу лесочек – фотографирую лесочек, озеро виднеется – держу путь к озеру. Так постепенно собрались снимки.

— То есть Вы считаете, что красоту можно везде разглядеть?

— Везде, абсолютно. Правда, зимние снимки трудно даются. Холодно, снег кругом, надо на лыжах добираться или еще как-то. А все остальное у меня снято в дороге.

— А какой камерой сейчас фотографируете?

— Я все время снимал на Pentax. Очень хорошая камера, советую. Она дает хороший цвет, много воздуха, на пейзажах видны, если вы заметили, облака, перспективы. Этим и славится Pentax. Фирма, конечно, не очень раскрученная, мало кто знает о ней. Но на фотовыставках аппаратуры в Лейпциге она занимает первые места. Это факт.

— Как думаете, фотографом может стать любой человек, или для этого надо обладать рядом качеств?

— Смотря каким фотографом!

— Допустим, таким, как Вы, Юрий Николаевич?

— Ой, нет, однозначно надо иметь природные данные. Потому что не каждый может быть художником или пилотом, это присутствует в любой профессии. Не каждый умеет рисовать. Конечно, научиться снимать сможет любой. Возьми инструкцию, купи камеру и, пожалуйста. У каждого есть сейчас фотокамера, есть альбомы домашние, но это будет любительский уровень.

— От кого же Вы унаследовали дар художественного видения?

— Мой отец, ушедший по призыву в армию, погиб в первые дни войны. Он служил на флоте, и в Кронштадте, под Ленинградом, разбомбили их крейсер. Тогда мне не было еще и года. Говорят, он прилично рисовал, даже закончил в Елабуге художественный техникум. Думаю, талант передался от него. Но странно, что проснулось это в 40 лет.

— А кто-нибудь из домочадцев увлекается фотографией?

— Нет, никто не занимается. Хочу подарить камеру, пока некому. Правнук говорит, что только немножко «фоткает».

— Кто знает, может, так же, как и Вы, в 40 лет придет к искусству фотографии?

— Дай бог, конечно!

— Дай бог Вам здоровья, Юрий Николаевич, чтобы еще снимать и провести не одну выставку!

— Большое спасибо!

Выставка Юрия Чибинева стала мероприятием «три в одном». Так я узнала о фотографе от близких ему людей, оценила его творчество благодаря фотоработам, услышала рассказ Юрия Николаевича о себе и своей жизни. Словесным, дорогие читатели, я с вами поделилась, а прочувствовать энергетику города и природы вы сможете, посетив выставки. «Лепота» и «Казань 2013» открыты для ваших впечатлений в Галерее современного искусства ГМИИ РТ до 30 марта.

Ангелина Головатая