VI Международный этнический фестиваль «Крутушка» пройдет с 22 по 24 августа 2014 года традиционно в поселке Крутушка на территории детского оздоровительного лагеря «Байтик».

Для зрителей и участников это незабываемая встреча с ярким миром традиционной культуры разных народов России и мира: знакомство с современными направлениями этно-музыки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, ярмарка самобытных ремесленников, различные арт-проекты, выставки, перформансы, театральные и танцевальные представления, презентации кинофильмов и анимации, творческие вечера с выдающимися музыкантами многое другое.

Среди участников музыкальной программы фестиваля «Крутушка-2014» новые имена и полюбившиеся, всегда ожидаемые гости. Музыканты группы «Mesel» из Стамбула, впервые выступающие в России, представят музыку Турции и средиземноморья в своих оригинальных аранжировках – проникновенную и волнующую. Проект «Kalander» с участием звезды индийской сцены Parul Mishra и Санкт-Петербургской группы «Samhey» преподнесет слушателю завораживающие интерпретации народных мелодий Индии в сочетании с неповторимым женским вокалом. Настоящим сюрпризом станет сольный проект тувинского мастера горлового пения Радика Тюлюш, известного по группе «Хуун-Хур-Ту»: специально и только на «Крутушке» вместе с ним на сцену выйдет дива world music татарская певица Зуля Камалова.

В этом году впервые на фестивале прозвучит оригинальное мужское многоголосие легендарного мордовского ансамбля «Торама», армянский дудук от «Argishty», латиноамериканские ритмы от женского ансамбля «Tambores» (г. Москва). Среди любимых зрителями исполнителей – мультиинструменталист-новатор Vladisvar Nadishana (Германия) со свежим проектом, заводные пензенские «Странники», энергичные африканцы «Kimbata», всемирно известная своим уникальным голосом певица Намгар из Бурятии.

Особенно богат и разнообразен в этом году этнографический блок. Его участники являются истинными носителями музыкальных традиций своих народов. Аутентичные песни, древние музыкальные инструменты, старинные костюмы, обряды позволяют соприкоснуться с живой историей. На «Крутушке» прозвучит музыка татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, мордвы, удмуртов в исполнении лучших коллективов со всего Татарстана и Поволжья. Самые настоящие, неподдельные народные музыканты — бабушки и дедушки оставят на дни фестиваля свои дела в далеких деревнях и приедут на фестиваль, чтобы поделиться песнями с молодыми слушателями.

Фестиваль «Крутушка» традиционно семейный, призванный объединить представителей старших и младших поколений, создать среду общения, основанную на передаче уникальных знаний, народной мудрости. Родителям будут интересны лекции и мастер-классы по этнопедагогике, самым маленьким зрителям – народные игры, театрализованные представления, различные мастерские в новом специально построенном сказочном «Детском городке». Сергей Старостин – известнейший в России фольклорист и этновокалист, выступающий с семейным ансамблем, в рамках мастер-класса поделится тонкостями общения и внутрисемейного взаимодействия, позволяющего воспитывать детей с уважением и в проникновении в традиционную культуру своего народа.

Для любителей этнографических фильмов во все дни проведения «Крутушки» открыт кинозал. Специально на фестиваль приедет соавтор и режиссер этнических мультфильмов Алексей Почивалов. На «Крутушке» состоится презентация его работ, в числе которых уникальные заставки и мультфильмы из серии «Гора Самоцветов», пройдет его мастер-класс по пластилиновой анимации. Также зрителей кинозала ждет презентация этнографических фильмов гостей фестиваля из Республики Коми и Республики Саха (Якутия), ночные показы и обзорные лекции о современной этно-анимации.

Ярмарка уникальных товаров ручной работы и разнообразные мастер-классы ремесленников, выставка работ художников и фотографов привнесут в атмосферу «Крутушки» радость творчества, побуждая каждого человека осознать себя способным выдумывать, сочинять, изобретать, воплощать! Гости фестиваля смогут увидеть, как на их глазах рождаются изделия народных промыслов, и тут же сами превратятся в мастеров: научатся создавать волшебные вещи вместе с кузнецами и гончарами, предстанут в образах резчика, ткача, пекаря, лозоплетельщика и даже ювелира.

Большая фестивальная сцена, как и в прошлые годы, будет установлена на территории детского лагеря «Байтик», где проходит основная часть мероприятий «Крутушки». Чудесная природа обрамляет фестиваль: крутой берег реки Казанки, солнечная поляна и цепь незамерзающих вечно холодных кристальных «Голубых озёр», окруженных первозданным лесом.

Для иногородних зрителей предусмотрено проживание в палаточном лагере или в санатории «Крутушка». Жители Казани имеют возможность добраться в Крутушку на автобусе №78 или дополнительных автобусах, которые будут запущены на время проведения фестиваля. Для личного транспорта гостей будет организована охраняемая стоянка.

Около пяти тысяч человек посетили фестиваль в прошлом году, а участниками за пятилетнюю историю стали более сотни творческих коллективов – представителей разных регионов России и зарубежных стран. В этом году фестиваль «Крутушка» получил государственную поддержку в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» Министерства культуры Республики Татарстан. Организаторы фестиваля: ООО «Центр информационных технологий в образовании», Творческое объединение «Энто» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Администрации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

Фестиваль «Крутушка» — самое ожидаемое событие для истинных ценителей качественной этнической музыки и фольклора. Активный отдых, чудесная природа, возможность узнать о жизни разных народов из первых уст, потрясающая атмосфера единения всех участников и зрителей, а главное, завораживающая, наполненная непередаваемой энергетикой музыка, создают те яркие впечатления, за которыми хочется приезжать на «Крутушку» вновь и вновь.

Подробности на сайте http://fest.krutushka.ru